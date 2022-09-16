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Ülke bu balığı konuşuyor! Denizden çıkartıldı, görenler gözlerine inanamadı

16.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da bir balıkçının yakaladığı balık sosyal medyanın gündemine oturdu. Trapman Bermagui isimli balıkçının denizin 650 metre derinliğinden çıkarttığı balık sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Olağandışı görüntüsü nedeniyle balık komplo teorilerini ateşledi.

Ülke bu balığı konuşuyor! Denizden çıkartıldı, görenler gözlerine inanamadı

Avustralya açıklarında Trapman Bermagui isimli balıkçı tarafından yakalanan balığın görüntüsü sosyal medyadan paylaşılınca ülkenin gündemine yerleşti. Devasa gözlü balığın çıkıntılı beyaz bir ağzı ve sivri bir burnu bulunması sosyal medyada heyecan yarattı. Sidney’de yaşayan balıkçının sosyal medya paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları daha önce böyle bir balık görmediklerini ifade ederek “Derin denizde başka bir gezegen var” yorumunu yaptı.

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BİR TÜR KÖPEKBALIĞI

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Florida Eyalet Üniversitesi Kıyı ve Deniz Laboratuvarı'nda araştırma direktör yardımcısı olan Dean Grubbs, Newsweek'e yaptığı açıklamada balığın bilimsel adını Centroscymnus owstoni olarak açıkladı. Grubbs, “Meksika Körfezi'nde ve Bahamalar'da görülebiliyor. Somniosidae ailesinden olan bu tür, daha küçük bir yapıya sahip. Genellikle 600 metreden daha derin olan sularda yaşar ve kışın yakalanabilirler” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya köpekbalığı
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