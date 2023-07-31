90'lara damga vuran Didem şarkısının klibindeki güzel bakın kimmiş! Duyunca çok şaşıracaksınız! Yıllar içindeki değişimi olay oldu

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel, o günden sonra bir anda şöhreti yakalamıştı. İlk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çeken Azeri kızı Günel'in 'Didem' şarkısı ve klibi 90'lara damga vurmuştu.

Dillere pelesenk olan 'Didem' şarkısı ve klibi hala hafızalarımızda. Ancak klipteki siyah saçlı güzelin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Klipteki güzel kız meğer herkesin tanıdığı bir isim çıktı.

Spor spikerliğinden, sunuculuğa ve yer aldığı yarışmalarla adından sıkça söz ettiren Burcu Esmersoy'u meğer Azeri Kızı Günel'in 'Didem' klibinde izlemişiz. Ünlü ismin siyah kısa saçlı halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimini görenler çok şaşırdı. Esmersoy'un eski hallerine; 'Ne kadar da değişmiş', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

2 Ekim 1976 doğumlu olan Burcu Esmersoy, Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

Ayrıca çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Burcu Esmersoy, Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi.

2000 ile 2005 yılları arasında spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Ayrıca Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı.

2006 yılının Nisan ayında Spor Servisi, 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler, Popstar 2013, 2014 yılında Ver Fırına, 2015 Mart ayında Komedi Türkiye isimli programları sundu.

2017 yılında Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman ile birlikte Dünya Güzellerim adlı programı yaptı.

2019 yılında şehirlere dair tarihsel ve kültürel bilgiler içeren Dünya Avucunuzda’yı sunan Burcu Esmersoy, son olarak Eşim Benzerim Yok programıyla ekrana geldi.

Yaklaşık bir yıldır yazılım mühendisi Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, şimdilerde düğün hazırlığı yapıyor.