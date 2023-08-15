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90'lara damga vurmuştu! Şarkıcı Çelik yıllar önceki halini paylaştı! Değişimi olay oldu

15.08.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelen Çelik yıllar önceki halini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Çelik'in gençlik fotoğrafı büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi olay oldu.

Hercai, Dilberim, Ateşteyim, Nazına Ölüyorum şarkıları ile 90'lara damga vuran Çelik, yıllar önceki halini paylaştı. Gençlik fotoğrafını ınstagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaşan Çelik'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı salladı.

Magazin gündeminden uzak bir hayat süren Çelik, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcının 'Ben bu fotoğrafı hangi şartlarda çektirdim acaba?' notunu düştüğü fotoğraf büyük ilgi gördü.

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Çelik, geçtiğimiz günlerde 10 yıllık sevgilisiyle ilk kez görüntülenmişti. Evlenip - evlenmeyeceği şeklindeki soruya kaçamak bir cevap veren Çelik,'Bu soruları hanımlara sormak lazım, bize nasıl dayanıyorlar?' yanıtını vermişti.

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Yeni çıkan albümü hakkında da konuşan Çelik, 'İz düşümü bir albüm. Çıkalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. İçeriği, bildiğimiz çelik şarkıları. 1990’ların ruhunu taşıyan kendine özgü tutumu olan iddialı şarkılar, iyi müzikler var.' demişti.

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