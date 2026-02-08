Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

900 yıllık barda paranormal görüntü: Daha önce de korkunç bir cinayet işlenmişti

900 yıllık lanetli pub’da tüyler ürperten anlar… Paranormal inceleme sırasında kameralara yansıyan kadın silüeti, işletmecinin dakikalar önce “arkamda biri var” dediği noktada belirdi. Görüntüler, hayalet iddialarını yeniden alevlendirdi. İşte tüyler ürperten o olayın perde arkası:

900 yıllık barda paranormal görüntü: Daha önce de korkunç bir cinayet işlenmişti
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de Hampshire bölgesindeki tarihi Fleur de Lys pub’ında yapılan paranormal araştırma sırasında kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. 900 yılı aşkın geçmişe sahip mekânda, eski bir kadın işletmeciye ait olduğu öne sürülen siluet kameralara yansıdı.

900 yıllık barda paranormal görüntü: Daha önce de korkunç bir cinayet işlenmişti 1

KAMERADA KADIN SİLÜETİ

Paranormal Hunters UK ekibinden Barry Depp ve Dr. Iain Lightfoot’un pub’daki incelemesi sırasında, bar alanına yerleştirilen sabit bir kamera, insan formuna benzeyen bir figürü kaydetti. Görüntülerde, ışık parlamalarıyla kısa süreli olarak belirginleşen siluetin iki kez ortaya çıkıp ardından kaybolduğu görüldü.

900 yıllık barda paranormal görüntü: Daha önce de korkunç bir cinayet işlenmişti 2

900 YILLIK KANLI EFSANE

1096 yılına uzanan Fleur de Lys, Hampshire’ın en eski publarından biri olarak biliniyor. Efsaneye göre mekân, genç bir kızın hamile bırakıldıktan sonra merdivenlerden itilerek öldürüldüğü, cesedinin parçalanıp bahçeye gömüldüğü korkunç bir cinayete sahne oldu. Pub, 2018’de “Help My House is Haunted” programına da konu olmuştu.

900 yıllık barda paranormal görüntü: Daha önce de korkunç bir cinayet işlenmişti 3

“ARKAMDA BİRİ VAR” HİSSİ

Pub’ın şefi ve işletmecisi Steve Hurst, yaklaşık 10 yıldır mekânda açıklanamayan olaylar yaşandığını söyledi. Hurst, araştırma sırasında defalarca “arkamda kesin biri var” hissine kapıldığını, ancak ortada kimse olmadığını belirtti. İlginç olan ise, tarif ettiği noktanın kamera görüntülerindeki figürle birebir örtüşmesi oldu.

Araştırmacılar, görüntülerin gölge ya da yansımadan kaynaklanmadığını savundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein ölmedi mi? Kaçırılma iddiası gündemi sarstıEpstein ölmedi mi? Kaçırılma iddiası gündemi sarstı
Simpsonlar'ın 9 Şubat kehaneti ortalığı karıştırdıSimpsonlar'ın 9 Şubat kehaneti ortalığı karıştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hayalet paranormal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Simge Barankoğlu, Taha Özer ve 4 kişi tutuklandı

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.