900 yıllık barda paranormal görüntü: Daha önce de korkunç bir cinayet işlenmişti

İngiltere’de Hampshire bölgesindeki tarihi Fleur de Lys pub’ında yapılan paranormal araştırma sırasında kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. 900 yılı aşkın geçmişe sahip mekânda, eski bir kadın işletmeciye ait olduğu öne sürülen siluet kameralara yansıdı.

KAMERADA KADIN SİLÜETİ

Paranormal Hunters UK ekibinden Barry Depp ve Dr. Iain Lightfoot’un pub’daki incelemesi sırasında, bar alanına yerleştirilen sabit bir kamera, insan formuna benzeyen bir figürü kaydetti. Görüntülerde, ışık parlamalarıyla kısa süreli olarak belirginleşen siluetin iki kez ortaya çıkıp ardından kaybolduğu görüldü.

900 YILLIK KANLI EFSANE

1096 yılına uzanan Fleur de Lys, Hampshire’ın en eski publarından biri olarak biliniyor. Efsaneye göre mekân, genç bir kızın hamile bırakıldıktan sonra merdivenlerden itilerek öldürüldüğü, cesedinin parçalanıp bahçeye gömüldüğü korkunç bir cinayete sahne oldu. Pub, 2018’de “Help My House is Haunted” programına da konu olmuştu.

“ARKAMDA BİRİ VAR” HİSSİ

Pub’ın şefi ve işletmecisi Steve Hurst, yaklaşık 10 yıldır mekânda açıklanamayan olaylar yaşandığını söyledi. Hurst, araştırma sırasında defalarca “arkamda kesin biri var” hissine kapıldığını, ancak ortada kimse olmadığını belirtti. İlginç olan ise, tarif ettiği noktanın kamera görüntülerindeki figürle birebir örtüşmesi oldu.

Araştırmacılar, görüntülerin gölge ya da yansımadan kaynaklanmadığını savundu.