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91 yaşındaki kadın dünyayı tek başına gezerek sosyal medyayı salladı! Fotoğrafları gündeme geldi

Seray Üstün Seray Üstün 25.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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91 yaşındaki kadın dünyayı tek başına gezerek sosyal medyayı salladı! Fotoğrafları gündeme geldi

Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu zor günlerde devletler salgının etkilerini azaltmak için bir dizi önlem aldı. Seyahat kısıtlamaları da bu önlemler kapsamında yerini aldı. Seyahat etmeyi özleyenleri dünyayı tek başına gezen kadın Elena Erkhova ile tanıştırıyoruz. İşte karşınızda seyahat tutkunu Elena Erkhova’nın hikayesi...

Sibirya’nın Krasnoyarsk kenti yaşayan Elena Erkhova, 91 yaşında bir gezgin olarak hayata gözlerini yumdu. 2019 yılında vefat eden Erkhova’nın seyahatlerinden kalan en güzel anlar ise sosyal medya hesabında yayınlanmaya devam etti. “Lena” lakabıyla bilinen bu gezgin 1970’li yıllarda 40 yaşındayken Prag, Polonya ve Doğu Almanya’yı gezme şansına sahip oldu.

ELENA

Ancak seyahat etmek onun için oldukça maliyetli bir durumdu. Bu yüzden seyahat için emekli maaşından para biriktirdi ve çiçek ile örme ürünler sattı. Seyahat için ilk başta Rusya’ya yakın konumları tercih etti. Truva Cumhuriyeti, Novosibirsk, Ellbruz Dağı, Moskova, Almanya, Tayland, Tenerife (İspanya), İtalya ve Vietnam gibi konumlara rotasını çizdi.

TUVA CUMHURİYETİ

Seyahatleri sırasında çeşitli aktivitelere katılmaktan korkmadı. Çoğunlukla, gerçekten muhteşem yerleri ziyaret etmenin yanında kültürel dokuları da test etti. İsrail’de bir deveye bindi, Vietnam’da bir motorsiklete bindi ve Vietnam’da bir raftinge katıldı.

TUVA2

Torunu Lena için sosyal bir ağ oluşturdu. Seyahatlerinden en güzel fotoğraflarını Facebook, Instagram ve YouTube’da yayınlamaya başladı. Lena 2019 yılında kanserden vefat ettiğinde YouTube ve Instagram paylaşımları silindi. Lena’nın seyahatlerine dair detaylar ise kendi adına açılan Facebook sayfasında sergilenmeye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya,
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