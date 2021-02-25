91 yaşındaki kadın dünyayı tek başına gezerek sosyal medyayı salladı! Fotoğrafları gündeme geldi

Sibirya’nın Krasnoyarsk kenti yaşayan Elena Erkhova, 91 yaşında bir gezgin olarak hayata gözlerini yumdu. 2019 yılında vefat eden Erkhova’nın seyahatlerinden kalan en güzel anlar ise sosyal medya hesabında yayınlanmaya devam etti. “Lena” lakabıyla bilinen bu gezgin 1970’li yıllarda 40 yaşındayken Prag, Polonya ve Doğu Almanya’yı gezme şansına sahip oldu.

Ancak seyahat etmek onun için oldukça maliyetli bir durumdu. Bu yüzden seyahat için emekli maaşından para biriktirdi ve çiçek ile örme ürünler sattı. Seyahat için ilk başta Rusya’ya yakın konumları tercih etti. Truva Cumhuriyeti, Novosibirsk, Ellbruz Dağı, Moskova, Almanya, Tayland, Tenerife (İspanya), İtalya ve Vietnam gibi konumlara rotasını çizdi.

Seyahatleri sırasında çeşitli aktivitelere katılmaktan korkmadı. Çoğunlukla, gerçekten muhteşem yerleri ziyaret etmenin yanında kültürel dokuları da test etti. İsrail’de bir deveye bindi, Vietnam’da bir motorsiklete bindi ve Vietnam’da bir raftinge katıldı.

Torunu Lena için sosyal bir ağ oluşturdu. Seyahatlerinden en güzel fotoğraflarını Facebook, Instagram ve YouTube’da yayınlamaya başladı. Lena 2019 yılında kanserden vefat ettiğinde YouTube ve Instagram paylaşımları silindi. Lena’nın seyahatlerine dair detaylar ise kendi adına açılan Facebook sayfasında sergilenmeye devam etti.



