Kulağa tuhaf geldiği kadar insana korku veren birbirinden ilginç 10 fobi!

Hayatta herkesin korktuğu ya da çekindiği şeyler olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu korku düzeyi fobileri belirler. Hatta bu korkuların bilimsel boyutta bir karşılığı da olabilir. Eğer hoşlanmadığınız hatta nefret ettiğiniz şeyler size özgü sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. İşte görünce çok şaşıracağınız fobiler...

HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOPHOBIA

Uzun kelimelerden korkma fobisini ifade eder. İronik olarak bu korkuya verilen isim tıp litateratüründeki en uzun fobi ismidir. Bu fobinin sahiplerinin hastalığın adından korktuğunu da belirtmemiz gerekir.

PEDIOFOBİ

Pediofobi adından da anlaşılacağı üzere Türkçe’ye oyuncak bebek korkusu olarak geçmiştir. Pediofobiye sahip olan kişiler sadece korkunç olan bebeklerden değil; oyuncak bebek ayırt etmeksizin hepsinden korkarlar. Oyuncak bebeklerin yanından bu korku vitrin mankenlerini ve robotları da kapsar.

AGIROFOBİ

Spesifik korkular sınıfına giren Agirofobi, karşıdan karşıya geçme hallerinde aşırı korkuya kapılma durumudur. Sıkça araba korkusu ile karıştırılsa da birbirlerinden farklıdırlar. Agirofobik kişiler, arabalardan tamamen arındırılmış bir yolda bile karşıdan karşıya geçerken ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu korku elbette şehirde yaşamayı zorlaştırır.