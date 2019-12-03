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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 16:43 | Son Güncelleme

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İZMİR (AA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Makamında AA muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, fotoğraf seçmekte zorlandı.

Ömer Yahşi, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların tamamını çok başarılı bulduğunu ifade eden Yahşi, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ise tüm fotoğrafları inceledikten sonra haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Balkan, AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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AA fotoğraf İzmir

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