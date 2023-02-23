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  4. ABD Başkanı Biden yine gündemde: Uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!

ABD Başkanı Biden yine gündemde: Uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!

23.02.2023 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki temaslarının ardından ABD'ye doğru yola çıkmak üzere 'Air Force One' adlı başkanlık uçağına bindiği sırada merdivenlerde ayağı tökezledi. Dengesini kaybeden ABD Başkanı Biden'ın görüntüleri, akıllara 2021 yılında yine başkanlık uçağına binerken merdivenlerde düşmesini getirdi.

ABD Başkanı Biden yine gündemde: Uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki temaslarının ardından ABD'ye doğru hareket etti. 80 yaşındaki Biden, 'Air Force One' adlı başkanlık uçağına bindiği sırada merdivenlerden düşüyordu. Görüntülerde, Biden’ın uçağın kapısına az bir mesafe kala tökezlediği ve iki elini merdivenlere uzattığı görüldü.

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Tökezlemesinin ardından yeniden ayağa kalkan Biden, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi havaalanındakilere el sallayarak uçağa bindi. Biden'ın neden tökezlediği henüz bilinmezken, sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmadı.

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BİDEN, DAHA ÖNCE DE MERDİVENLERDE TÖKEZLEMİŞTİ

Biden, 19 Mart 2021'de Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssü'nde basının sorularını yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkmaya başlamıştı. Basamakları çıkarken ayağı tökezleyen Biden, defalarca kez takıldıktan sonra düşmüştü.

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Biden'ın zor anları Amerikan basınında gündem olmuş, Başkan Biden'ın fiziksel sağlığı ile ilgili endişeler dile getirilmişti.

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Beyaz Saray ise, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamış ve söz konusu olayı havanın rüzgarlı olmasına bağlamıştı. (İHA)

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Polonya Joe Biden uçak abd başkanı

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