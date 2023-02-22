ABD Başkanı Joe Biden, Polonya ziyareti sırasında kırmızı halıda yolunu şaşırdı! Devreye anında koruması girdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Polonya’nın başkenti Varşova’ya giden Joe Biden, askeri törenle karşılaştı. O anlar kameralara kaydedilirken Biden’in yolunu şaşırarak kırmızı halının dışına çıktığı görüldü.

KORUMASI MÜDAHALE ETTİ

Ruptly kamerasın tarafından çekilen görüntülerde Biden’in kırmızı halıdan çıktığı ve yürümeye devam ettiği anlarda koruması ABD Başkanı’na müdahale etti. Biden’in yanına yürüyen koruma ABD Başkanı’nın yolundan sapmamasına yardımcı oldu.