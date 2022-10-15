ABD Başkanı Joe Biden’in küçük kıza verdiği ilişki tavsiyesi herkesi şaşırttı! “30 yaşında kadar ciddi ilişki yok”

Son dönemde sıklıkla yaptığı hareketlerle dünya basınının bir numaralı maddesi haline gelen 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden bu kez de katıldığı etkinlikle küçük bir kıza verdiği ilişki tavsiyesiyle gündeme oturdu. Kaliforniya eyaletinde yaptığı konuşmanın sonrasında halkın arasına karışarak katılımcılarla fotoğraf çektiren Biden ilginç bir açıklamaya imza attı.

ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

Daily Mail’de yer alan habere göre konuşmasının sonrasında küçük bir kız çocuğu ve annesiyle fotoğraf çektirmek için yanlarına giden ABD Başkanı Biden bir anda ilişki tavsiyesi vermeye başladı. Küçük kızın omzuna dokunan Biden, “ Kızıma ve kız torunlarıma verdiğim önemli bir tavsiye: 30 yaşına kadar ciddi ilişki yok" dedi. Küçük kızın o anda şaşkınlığı yüz ifadesinden okundu.



