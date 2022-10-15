Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. ABD Başkanı Joe Biden’in küçük kıza verdiği ilişki tavsiyesi herkesi şaşırttı! “30 yaşında kadar ciddi ilişki yok”

ABD Başkanı Joe Biden’in küçük kıza verdiği ilişki tavsiyesi herkesi şaşırttı! “30 yaşında kadar ciddi ilişki yok”

15.10.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda imza attığı gaf ve hareketlerle dünya gündeminde geniş yankı bulan ABD Başkanı Joe Biden yine gündem oldu. Bu kez katıldığı bir etkinlikte küçük bir kıza ilişki tavsiyesinde bulunan ABD Başkanı Biden, “30 yaşına kadar ciddi ilişki yok” dedi. Biden’in hareketi başta nasihat ettiği küçük kıza olmak üzere herkesi şaşırttı. ABD Başkanı yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Son dönemde sıklıkla yaptığı hareketlerle dünya basınının bir numaralı maddesi haline gelen 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden bu kez de katıldığı etkinlikle küçük bir kıza verdiği ilişki tavsiyesiyle gündeme oturdu. Kaliforniya eyaletinde yaptığı konuşmanın sonrasında halkın arasına karışarak katılımcılarla fotoğraf çektiren Biden ilginç bir açıklamaya imza attı.

Dünyaca ünlü Van Gogh’un ‘Ayçiçekleri’ tablosuna domates çorbalı saldırı! Bir anda döküp kendilerini duvara yapıştırdılarDünyaca ünlü Van Gogh’un ‘Ayçiçekleri’ tablosuna domates çorbalı saldırı! Bir anda döküp kendilerini duvara yapıştırdılar

ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

kapak2

Daily Mail’de yer alan habere göre konuşmasının sonrasında küçük bir kız çocuğu ve annesiyle fotoğraf çektirmek için yanlarına giden ABD Başkanı Biden bir anda ilişki tavsiyesi vermeye başladı. Küçük kızın omzuna dokunan Biden, “ Kızıma ve kız torunlarıma verdiğim önemli bir tavsiye: 30 yaşına kadar ciddi ilişki yok" dedi. Küçük kızın o anda şaşkınlığı yüz ifadesinden okundu.

Rusya’nın doğalgaz hamlesi Avrupa’da enerji krizini doğurdu! İsviçreli bakandan ilginç tasarruf önerisi: Birlikte duş alınRusya’nın doğalgaz hamlesi Avrupa’da enerji krizini doğurdu! İsviçreli bakandan ilginç tasarruf önerisi: Birlikte duş alın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avlanmak için ormana gitti! Ateş ettiği bufalo intikam aldıAvlanmak için ormana gitti! Ateş ettiği bufalo intikam aldı
''Başkalarıyla da sevişiyoruz! Tek bir kuralımız var...''''Başkalarıyla da sevişiyoruz! Tek bir kuralımız var...''
Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdıOlay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi

Öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi

Kürtaj talebi reddedilmişti! “Ölmekten korkuyorum”

Kürtaj talebi reddedilmişti! “Ölmekten korkuyorum”

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.