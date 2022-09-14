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Rusya’nın doğalgaz hamlesi Avrupa’da enerji krizini doğurdu! İsviçreli bakandan ilginç tasarruf önerisi: Birlikte duş alın

14.09.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Doğalgaz alımında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Avrupa kış aylarının öncesinde enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Rusya’nın doğalgaz hamlesi üzerine Avrupalı liderler vatandaşlarını enerji tasarrufu konusunda uyarmaya başladı. İsviçreli Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga'ın tasarruf önerisi ise herkesi şaşırttı. Bakan vatandaşlara “Birlikte duş alın” tavsiyesinde bulundu.

Rusya’nın doğalgaz hamlesi Avrupa’da enerji krizini doğurdu! İsviçreli bakandan ilginç tasarruf önerisi: Birlikte duş alın

Avrupa'nın büyük bir kısmı enerji güvenliği için Rusya'nın petrol ve gaz ihracatına güveniyor ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" sözleri Avrupa’yı endişelendirdi. Almanya , İsviçre, Fransa , Belçika ve İrlanda dahil olmak üzere önde gelen Avrupa ülkeleri elektrik ve doğalgaz kesintileri konusunda vatandaşlarını uyararak enerji tasarrufu yapmaya teşvik etmek için resmi önlemleri şimdiden uygulamaya koydular.

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ÜLKENİN GÜNDEMİNE YERLEŞTİ

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İsviçreli Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga vatandaşlara ve şirketlere enerji krizi sırasında kaynakları nasıl tasarruflu kullanabileceklerini göstermek için ilginç bir yöntem önerdi. Yerel basında yer alan haberlere göre Bakan, vatandaşlarına birlikte duş almayı teklif etti. Bakan Sommaruga'ın tasarruf önerisi listesinde elektronik cihazların daha az kullanımı, buzdolabının düşük sıcaklıkta çalışması ve ışıkların gereksiz açılmaması yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre enerji
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