Dünyaca ünlü Van Gogh’un ‘Ayçiçekleri’ tablosuna domates çorbalı saldırı! Bir anda döküp kendilerini duvara yapıştırdılar

İngiltere’nin başkenti Londra son iki gündür iklim protestocularının gösterilerine sahne oluyor. Son olarak Londra’daki Ulusal Galeri’ye ziyaretçi olarak giren iki protestocu 1888 tarihli ‘Ayçiçekleri’ tablosunu hedef aldı. İklim aktivistleri, iklim krizlerine ve çevre olaylarına tepki çekmek için gösteri düzenledi. Van Gogh'un 76 milyon sterlin (yaklaşık 1 milyar 581 milyon 301 bin TL) değerindeki tablo cam levhayla korunduğu için protestolardan onarılamaz bir şekilde hasar almadı. Galerideki ziyaretçilerin kaydettiği olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“RESİM ZARAR GÖRMEMİŞ”

Ulusal Galeri'den yapılan açıklamada, "Sabah saat 11'den hemen sonra Ulusal Galeri'nin 43 numaralı odasına iki kişi girdi. Çift, Van Gogh'un Ayçiçekleri (1888) adlı tablosunun yanındaki duvara kendilerini yapıştırdı. Ayrıca resmin üzerine domates çorbası gibi görünen kırmızı bir madde fırlattılar.Oda ziyaretçilerden arındırıldı ve polis çağrıldı. Görevliler şu anda olay yerinde. Çerçevede küçük bir hasar var ama resim zarar görmemiş." ifadelerine yer verildi.



