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ABD bu iddiayla sarsılacak! Teksas'taki okul katliamında akılalmaz iddia

26.05.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teksas'taki bir ilkokulda 19 çocuğu ve iki öğretmeni katleden 18 yaşındaki Salvador Ramos'un korkunç katliamıyla ilgili ülkeyi karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, görgü tanıkları olay yerine gelen ekiplere yalvar yakar çağrıda bulundu. Polislerden bir an önce içeri girmelerini isteyen görgü tanıklarına göre polis harekete geçtiğinde çoktan iş işten geçmişti; polis ekiplerinin oyalanması Ramos'a içeride 40 dakikadan fazla zaman kazandırdı...

ABD bu iddiayla sarsılacak! Teksas'taki okul katliamında akılalmaz iddia

ABD'deki kan donduran okul saldırısının yankıları sürüyor. Saldırgan Salvador Ramos ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken son gelen iddia ülkede yeni bir huzursuzluk yaratacağa benziyor.

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Salvador Ramos, içerideki öğrenci ve öğretmenlere ateş açmadan önce sınıfta barikat kurarak kendini korumaya aldı. Sınır Devriyesi ekiplerinin içeri girmesi ise 40 dakika sürdü. 40 dakika sonra okul personeli ekiplere anahtar verince ekipler nihayet kapıyı kırdı.

Saldırıda ölen çocuklardan Jackie Cazares'in babası Jacinto Cazares, olay yerindeki memurları saldırganı durdurmak için daha erken hareket etmemekle suçladı.

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"İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ"

Cazares, saldırıyı duyunca Robb İlköğretim Okulu'na koştu. Okula vardığında polisler hala dışarıda bekliyordu. Okulun önünde bekleyen polisleri endişeyle izleyen Cazares, çevredeki diğer sivillerle birlikte binaya girmeyi önererek "Acele edelim çünkü polisler bir şey yapmıyor. Daha fazlası yapılabilir" dedi.

Cazares ABC News'e verdiği demeçte, "Baştan aşağı silahlı en az 40 güvenlik görevlisi vardı. Harekete geçtiklerinde iş işten geçmişti" dedi.

"POLİSLERE YALVARDILAR"

İlkokulun bulunduğu sokağın karşısında yaşayan bir tanık, binanın içinde mermiler uçuşurken, seyircilerin okul dışındaki ekiplere harekete geçmeleri için yalvardıklarını söyledi.

24 yaşındaki Juan Carranza, çevredeki kadınların içeri girmeyen polislere "İçeri girin! İçeri girin!” diye bağırdığını söyledi.
Yerel polis, eyalet polisi ve 80 Sınır Devriyesi polisi olay yerine akın etti. 80 Sınır Devriyesi memurundan dördü okul binasına girdi ve Ramos'u öldürdü.

Carranza, memurların okula daha hızlı girmesi gerektiğini söyledi.

KADIN KIYAFETLERİ GİYİP FOTOĞRAF ÇEKİYORDU

Öte yandan Ramos'un yakınları, konuşma bozukluğu nedeniyle özellikle ilkokul dönemlerinde zorbalığa uğradığını ve sosyal anlamda yalnızlık çektiğini dile getirdi. 18 yaşında girdiğinde doğum gününde kendisine hediye edilen silahlar ve kadın kıyafetleriyle sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ramos’un son dönemde yabancılara karşı önlemez bir şiddet eylemi olduğu da ifade edildi.

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İlkokuldan beri Ramos’u ilkokuldan beri tanıdığını belirten Santos Valdez Jr., “Fortnite ve Call of Duty gibi video oyunları oynarlardı. Ama sonra Ramos değişti. Sık sık basketbol oynardık ve yüzünün her yerinde kesiklerin olduğu gördüm. Önce bir kedinin yüzünü çizdiğini söyledi. Sonra bana doğruyu söyledi, yüzünü defalarca bıçakla kesmişti” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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