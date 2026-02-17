ABD’de buz hokeyi maçında dehşet! Saldırıda 2 ölü, 3 yaralı

ABD’nin Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket kentinde bir buz hokeyi maçı sırasında yaşanan silahlı saldırı ülkeyi sarstı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Saldırı, Dennis M. Lynch Arena’da iki yerel okulun erkek takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir erkek saldırgan, tribünde bulunan aile üyelerine ateş açtı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, ÇOCUKLARI VURDU

ABD basınında yer alan bilgilere göre saldırganın, eşini olay yerinde öldürdüğü ve en az iki çocuğu silahla yaraladığı belirtildi. Yaralanan çocukların hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre silah sesleri sonrası arenada büyük panik yaşandı. Çok sayıda polis ve ambulans ekibi olay yerine sevk edilirken buz pisti tahliye edildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Yerel medya kuruluşu WPRI, saldırganın olayın ardından yaşamına son verdiğini duyurdu. Böylece saldırıda toplam iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı bildirildi.