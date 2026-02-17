Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

ABD’de buz hokeyi maçında dehşet! Saldırıda 2 ölü, 3 yaralı

İçerik devam ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’nin Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket kentinde buz hokeyi maçı sırasında silahlı saldırı yaşandı. Eşini öldüren bir kişi, en az iki çocuğu yaraladıktan sonra intihar etti. Olayda toplam 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

ABD’nin Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket kentinde bir buz hokeyi maçı sırasında yaşanan silahlı saldırı ülkeyi sarstı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Saldırı, Dennis M. Lynch Arena’da iki yerel okulun erkek takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir erkek saldırgan, tribünde bulunan aile üyelerine ateş açtı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, ÇOCUKLARI VURDU

ABD basınında yer alan bilgilere göre saldırganın, eşini olay yerinde öldürdüğü ve en az iki çocuğu silahla yaraladığı belirtildi. Yaralanan çocukların hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre silah sesleri sonrası arenada büyük panik yaşandı. Çok sayıda polis ve ambulans ekibi olay yerine sevk edilirken buz pisti tahliye edildi.

ABD’de buz hokeyi maçında dehşet! Saldırıda 2 ölü, 3 yaralı 1

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Yerel medya kuruluşu WPRI, saldırganın olayın ardından yaşamına son verdiğini duyurdu. Böylece saldırıda toplam iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pikachu kartı 16,5 milyon dolara satıldı!Pikachu kartı 16,5 milyon dolara satıldı!
Yüzük gibi taktı: Riski çok büyük! North'un korkunç yeni stiliYüzük gibi taktı: Riski çok büyük! North'un korkunç yeni stili

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
silah hokey saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.