Cezaevinde Mpox ölümü! Yeni varyant ortaya çıktı: Hızla yayılıyor

Tayland’daki bir cezaevinde mpox nedeniyle bir mahkumun hayatını kaybetmesi endişe yarattı. World Health Organization İngiltere ve Hindistan’da tespit edilen hibrit varyant için kritik uyarı yayımladı. Uzmanlar yeni suşun yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Cezaevinde Mpox ölümü! Yeni varyant ortaya çıktı: Hızla yayılıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Tayland’da bir cezaevinde yaşanan mpox (maymun çiçeği) ölümü dünya gündemine oturdu. 44 yaşındaki bir mahkumun hayatını kaybetmesi sonrası gözler hem cezaevi koşullarına hem de ortaya çıkan yeni varyanta çevrildi. Öte yandan World Health Organization (DSÖ), Birleşik Krallık için dikkat çeken bir uyarı yayımladı.

Cezaevinde Mpox ölümü! Yeni varyant ortaya çıktı: Hızla yayılıyor 1

CEZAEVİNDE KORKUTAN ÖLÜM

Bangkok’taki Thon Buri Remand Prison’da tutulan mahkumun virüsü cezaevine girmeden önce kaptığı değerlendiriliyor. Taylandlı yetkililer, mahkumun HIV, hepatit B ve C ile frengi hastalıklarının bulunduğunu ve bağışıklık sisteminin ciddi şekilde zayıf olduğunu açıkladı.

20 Ocak’ta cezaevine giriş yaptığı sırada bacaklarında yaralar olduğu belirtilen mahkumun, ilerleyen günlerde ateş ve tüm vücuduna yayılan döküntü geliştirdiği aktarıldı. Hastaneye kaldırılan mahkum, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cezaevinde Mpox ölümü! Yeni varyant ortaya çıktı: Hızla yayılıyor 2

DSÖ’DEN “YENİ VARYANT” ALARMI

Tam bu gelişmenin ardından World Health Organization, mpox’un Ib ve IIb kladlarının birleşmesiyle oluşan “rekombinant” yani hibrit bir varyantın tespit edildiğini duyurdu.

Uzmanlar, iki farklı virüs soyunun tek bir kişide genetik materyal değişimi yaparak yeni bir suş (Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨Suş¨ denebilir) oluşturmasının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. DSÖ, gelişmiş genomik takip çağrısı yaparak durumu “yakın izleme” seviyesine taşıdı.

Cezaevinde Mpox ölümü! Yeni varyant ortaya çıktı: Hızla yayılıyor 3

İNGİLTERE VE HİNDİSTAN’DA AYNI SUŞ

Hibrit varyantın hem Birleşik Krallık’ta hem de Hindistan’da görülmesi endişeleri artırdı. İngiltere’deki vaka, Asya Pasifik’ten dönen bir yolcuda tespit edildi. İlk etapta sıradan bir mpox vakası gibi görülen enfeksiyonun, detaylı gen dizilemesi sonrası farklı bir yapıda olduğu ortaya çıktı.

Hindistan’daki vakanın ise Eylül 2025’te başladığı ve sonradan aynı rekombinant suş olarak yeniden sınıflandırıldığı bildirildi.

