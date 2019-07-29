ABD'de elindeki bıçakla polis merkezine girdi

Olay, New York şehrinin Brooklyn bölgesindeki polis merkezinde, yerel saatle 20.30 sıralarında meydana geldi.

Elindeki bıçakla polis merkezine giren Starlin Lopez, polisler tarafından şok tabancası ile vurularak etkisi hale getirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Lopez’in polis merkezine girdiği, onu gören polisin Lopez’i uyardığı görüldü. Lopez’in arkasında oturan bir kadın ve bir adam korkarak yavaşça kalkıp oradan uzaklaştı. Daha sonra gelen polisler, şok tabancası ile Lopez’i vurarak etkisi hale getirdi.

New York polisi, yaptığı açıklamada, Lopez’in gözaltına alındığını; yapılan tıbbi muayeneler sonucunda akli dengesinin yerinde olmadığını duyurdu.

DHA

