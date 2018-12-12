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Her 7 kişiden 1’i robotla cinsel ilişki hayali kuruyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 12.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

ABD’de yapılan araştırma sonuçlarına göre yaklaşık her yedi kişiden biri yaşamlarında en az bir defa robotla cinsel fantezi kuruyor.

Her 7 kişiden 1’i robotla cinsel ilişki hayali kuruyor

Indiana Üniversitesi’nden araştırma görevlisi sosyal psikolog ve yazar Dr. Justin J. Lehmiller, bir robotla cinsel ilişki yaşamak isteyecek insan sayısını ve robotların cinsel ilişkide insanların yerini alıp almayacağı sorularına yanıt aradı.

4 bin Amerikalının cinsel fantezileri hakkında görüşlerini alan Lehmiller, çarpıcı sonuçları ‘Ne istersen bana anlat’ (Tell Me What You Want) isimli kitabında topladı.

Araştırmada yüzde 14.3 oranında kadın ve erkek bir robotla cinsel fantezi kurdukları yanıtını verdi.

Erkeklerin yüzde 17’si bir robotla cinsel ilişki fantezisi kurduğunu söylerken; bu oran kadınlar arasında sadece yüzde 10.7 oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 22.8’i de bir robotla cinsel fantezi kurabilecekleri düşüncesinde oldukları yanıtını verdi. Bu oranın içersinde yer alan yüzde 5'lik bir kısım ise kendini kadın veya erkek olarak tanımlamayanlardan oluştu.

Sonuçlar ise araştırmaya katılanlardan her yedi kişiden birinin yaşamlarında en az bir defa bir robotla cinsel ilişkiye girmeyi düşlediklerini gösteriyor

Doktor Lehmiller’in edindiği bu sonuçlara göre, insanların büyük bir bölümünde bir robotla fantezi kurma düşüncesi görülmüyor. Bu da onların bu fikre çok sıcak bakmadıklarını gösteriyor.

Dr. Lehmiller edindiği bu verilerle bir çok insanın cinsel ilişki sırasında duygusal ihtiyaçlarını karşılamak istediği sonucuna vardı. Lehmiller ayrıca bu sonuçlarla, sekste robot devriminin aslında olacağı düşünüldüğünden çok daha fazla abartıldığını ortaya koyduğunu kaydetti.

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