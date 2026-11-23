İstanbul, Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen ve yakalama çalışmaları başlatılan aslan için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yerini tespit ettiği aslanı uyutmak için çaba harcıyor. Gece saatleri itibarıyla aslanın termal kameralarda görülemediği ve gözden kaybolduğu belirtilmişti.

AKILLARA 2025 YILINDAKİ OLAY GELDİ

İstanbul'daki aslan alarmı ise Süleyman Kır'ı getirdi. 2025 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan özel bir hayvan parkında kaçan Zeus isimli aslan, tarlasında bulunan Süleyman Kır'a saldırmıştı.

"BOYNUNUN KILLI YERLERİNDEN TUTUP BOĞAZINI GIRTLAKLADIM"

Neye uğradığını şaşıran Kır, kendisine saldıran hayvanla mücadele etmişti. Kır o anları ise şu sözlerle anlatmıştı:

"Üstümde battaniye vardı. Battaniyeyi kaldırdığımda aslanın üzerime çöktüğünü gördüm. Aslanla bir süre boğuştuk. Baya bir mücadele ettim. Boynunun kıllı yerlerinden tutup boğazını gırtlakladım. Allah'ım güç kuvvet verdi" demişti.

Baldır ve boynundan yaralanan Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

İstanbul'da yaşanan aslan paniği de 2025 yılındaki olayı tekrar akıllara getirdi.