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ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

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SİNEMA TV  | 26.09.2019 08:46 | Son Güncelleme

Yılın en çok ses getiren yapımlarından Joker’in prömiyeri öncesi panik! ABD’de Oklahoma eyaletindeki ordu üssü muhtemel bir silahlı saldırıya ilişkin uyarıda bulundu.

ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

Eleştirmenler tarafından övgüyle söz edilen ve Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan ödülü ile dönen Joker filminin ABD gösterimi öncesi panik yaşanıyor. Filmin yapımcı firması Warner Bros., filmin şiddeti onaylamadığını bildiren bir açıklama yapmış olsa da gerilimin dozunu düşüremedi.

ABD’de Oklahoma eyaletindeki ordu üssü, Joker’in prömiyerinde yaşanabilecek muhtemel bir silahlı saldırıya ilişkin uyarıda bulundu. The Wrap’da yer alan habere göre Ordu Suç Araştırmaları Komutanlığı yayımladığı bildiriyle Fort Sill’deki komutanları bir istihbarat bülteni hakkında bilgilendirdi. Buna göre istihbarat bülteninde Joker’in prömiyeri sırasında “bilinmeyen bir sinemada meydana gelebilecek muhtemel bir silahlı katliamdan” bahsediliyor.

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Bültende FBI’la işbirliği yapan Teksas Emniyet Teşkilatı’nın saldırıya ilişkin “karanlık ağda (dark web) rahatsız edici ve çok özel bir konuşmayı” keşfettiği belirtiliyor. Bildiride tehlike altındaki sinemanın yeriyle ilgili net bir bilgi yer almıyor.

2012’de Colorado eyaletindeki Aurora şehrinde Kara Şövalye Yükseliyor’un (The Dark Knight Rises) prömiyerinin gerçekleştiği sinema salonuna silahlı saldırıda bulunan bir kişi 12 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Independent Türkiye’nin haberine göre; Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından 5 kişi dün Warner Bros.’a bir mektup göndererek endişelerini dile getirdi. Mektupta, Warner Bros.’un silahlı saldırı kurbanlarına yönelik yardım kuruluşlarına ve silah reformuna destek vermesi çağrısında bulunuluyor.

Mektuba yanıt veren Warner Bros. ise silahlı şiddetin ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bu saldırılarda hayatını kaybedenler ve yakınları için üzüntülerini dile getirdi. Şirket, geçmişte de şiddet mağdurlarına destek verdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Ne kurgusal karakter Joker, ne de film, gerçek dünyadaki herhangi türden bir şiddeti onaylamıyor. Filmin, yapımcıların ya da stüdyonun bu karakteri kahraman olarak öne çıkarmak gibi bir niyeti yok.

Filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, bu hafta The Telegraph’a röportaj verirken filmdeki şiddet sahneleriyle ilgili bir soru üzerine söyleyişi yarıda kesmişti.

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Yönetmenliğini Todd Phillips’in üstlendiği Joker, Venedik ve Toronto film festivallerinde gösterilmesinin ardından izleyici ve eleştirmenlerden büyük övgü almıştı.

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Joker Joker film The Dark Knight Rises Warner Bros Joaquin Phoenix Todd Phillips

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