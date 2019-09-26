ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

Eleştirmenler tarafından övgüyle söz edilen ve Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan ödülü ile dönen Joker filminin ABD gösterimi öncesi panik yaşanıyor. Filmin yapımcı firması Warner Bros., filmin şiddeti onaylamadığını bildiren bir açıklama yapmış olsa da gerilimin dozunu düşüremedi.

ABD’de Oklahoma eyaletindeki ordu üssü, Joker’in prömiyerinde yaşanabilecek muhtemel bir silahlı saldırıya ilişkin uyarıda bulundu. The Wrap’da yer alan habere göre Ordu Suç Araştırmaları Komutanlığı yayımladığı bildiriyle Fort Sill’deki komutanları bir istihbarat bülteni hakkında bilgilendirdi. Buna göre istihbarat bülteninde Joker’in prömiyeri sırasında “bilinmeyen bir sinemada meydana gelebilecek muhtemel bir silahlı katliamdan” bahsediliyor.

Bültende FBI’la işbirliği yapan Teksas Emniyet Teşkilatı’nın saldırıya ilişkin “karanlık ağda (dark web) rahatsız edici ve çok özel bir konuşmayı” keşfettiği belirtiliyor. Bildiride tehlike altındaki sinemanın yeriyle ilgili net bir bilgi yer almıyor.

2012’de Colorado eyaletindeki Aurora şehrinde Kara Şövalye Yükseliyor’un (The Dark Knight Rises) prömiyerinin gerçekleştiği sinema salonuna silahlı saldırıda bulunan bir kişi 12 kişinin ölümüne neden olmuştu.