Joaquin Phoenix soruyu beğenmeyince söyleşiyi terk etti

Venedik Film Festivali’nden Altın Ayı ödülü ile dönen yılın en çok ses getiren filmlerinden Joker, 4 Ekim tarihinde vizyondaki yerini alacak. Filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, filmindeki şiddet sahneleri sorulunca söyleşiyi terk etti.

44 yaşındaki aktörün filmi, büyük ölçüde şiddet içeren ve bir katile anlayışla yaklaşan tartışmalı içeriğiyle eleştiri konusu oldu. The Telegraph gazetesine röportaj veren Phoenix’e, “Bu filmin, potansiyel olarak trajik sonuçlara yol açan insanlara ilham verebileceğinden endişelenmiyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Bu soru üzerine ne yapacağını şaşıran aktör, “Neden? Neden öyle...? Hayır, hayır” ifadesiyle, söyleşi yapılan odayı terk etti. Gazete, Phoenix’in bir saat sonra söyleşiye dönmeden önce Warner Bros’un medya ajansıyla konuştuğunu, ünlü oyuncunun paniklediğini, çünkü daha önce bu soru üzerine düşünmemiş olduğunu yazdı.

Phoenix, söyleşiye dönse de o soruya hiç yanıt vermedi.