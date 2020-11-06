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ABD'de kritik seçim: Twitter ve Facebook Trump'a savaş açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 10:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısı Facebook ve Twitter tarafından sansürlenirken, Demokrat aday Joe Biden'ın sansürlenmemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ABD'de kritik seçim: Twitter ve Facebook Trump'a savaş açtı

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline geldi. Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

TRUMP'IN 11 TWEETİ SASÜRLENDİ

ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düştü. Son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından sansürlendi.

BİDEN'A SANSÜR UYGULANMADI

Diğer yandan Trump’ın rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden’a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların sansüre uğramadığı ise dikkat çekti.

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