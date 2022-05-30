ABD'de panik! 10 yaşındaki çocuk toplu katliam tehdidi nedeniyle gözaltında

Florida'da 10 yaşındaki bir çocuk, eğitim görmekte olduğu okulu havaya uçurmakla tehdit eden bir metin mesajı gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Teksas, Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda, 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19 çocuk ve iki öğretmenin ölümünden sonra, bu tehdit mesajı büyük panik yarattı.

5.SINIF ÖĞRENCİSİ

Lee County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, Marquez Florida, Cape Coral'daki Patriot İlköğretim Okulu'nda 5. sınıf öğrencisiydi. Yetkililer tarafından sorgulanan Marquez, toplu katliam yapmaya ilişkin yazılı tehditte bulunmakla suçlandı.

''DEHŞET VERİCİ''

Şerif Carmine Marceno "Bu öğrencinin davranışı, özellikle Uvalde, Teksas'taki son trajediden sonra dehşet verici. Çocuklarımızın güvende olduğundan emin olmak her şeyden önemlidir. Okullarımızda kanun ve düzen olacak. Ekibimiz bu tehdidi araştırmak için bir saniye bile tereddüt etmedi" dedi.

Olay, Okul Tehdit Uygulama Ekibi ve Gençlik Hizmetleri Suç Araştırmaları Birimi tarafından araştırılıyor.

