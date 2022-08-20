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ABD'de panik yaratan yeni trend: Yağmalama!

20.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Los Angeles kentinde kalabalık bir grup, "7-Eleven" adlı bir markete girip, markette bulunan tüm ürünleri yağmaladı. Grubun hem markete hem de market çalışanlarına ürünleri onların üzerine fırlatarak zarar verdiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde kalabalık bir grup, Figueroa Caddesi ile El Segundo Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan "7-Eleven" adlı bir markete girdi. Grup üyelerinin marketteki ürünlerin çoğunu çaldıkları ve markette ve çalışanlarda da ahsara sebep oldukları açıklandı.

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KAYIPLARA KARIŞTILAR

MARKET

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, grubun hızla yiyecekleri, içecekleri ve diğer ürünleri yağmaladığı görüldü. Markete de zarar veren grup üyeleri, ürünleri çalışanların üzerine fırlattı. Çok sayıda ürünü çaldıkları belirlenen yağmacılar, kısa süre sonra polisler olay yerine gelmeden kayıplara karıştı.

HALKTAN YARDIM İSTEDİLER

Los Angeles polisi yağmalamanın, bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığı ihtimali üzerinde durduklarını belirtti ve karışanların kimliklerini tespit edebilmek için halktan yardım istedi.

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''YENİ BİR TRENDE DÖNÜŞMEMELİ''

GRUP

Los Angeles Polis Departmanından Ryan Moreno, "Bu durumun bir caddeyi, otoyolu veya şehrin herhangi bir bölümünü ele geçirebileceklerini düşündükleri yeni bir trend haline gelmesini gerçekten durdurmak istiyoruz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
abd
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