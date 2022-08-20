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Okula gitmemek için bahane üretiyor sandı! Dışarı çıkıp bakınca öyle bir şey gördü ki

20.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Teksas eyaletinde yaşayan bir baba, küçük kızının okulun ilk gününe yetiştirmeye çalıştığı esnada evinin dışında bir timsahla karşılaşınca şaşkına döndü. Ancak daha sonra yıllar boyunca izlemiş olduğu belgeselleri anımsadı ve Avustralyalı ünlü bir belgesel filmci olan Steve Irwin'den öğrendiklerinin yardımıyla timsahı etkisiz hale getirmeyi başardı.

Mike Trinh isimli bir baba, ABD'nin Teksas eyaletindeki evlerinden kızını okulun ilk gününe yetiştirmek için çıkmak üzereyken, gördüğü şey karşısında şoke oldu. Evlerinin girişinde bir timsahla karşı karşıya gelen adam, yıllar boyunca izlediği belgeseller sayesinde timsahı etkisiz hale getirmeyi başardı.

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ŞAKA DEĞİLDİ

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Houston'da bir deniz ürünleri restoranının sahibi ve işletmecisi olan Mike Trinh, en küçük kızı Caitlyn'in evlerinin ön kapısının dışında bir timsah olduğunu söylediğinde şaka yaptığını düşündü. Okulun ilk günü olduğu için kaytarmaya çalıştığını sanmıştı ancak camdan dışarı bakınca kızının haklı olduğunu anladı.

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BELGESELLER İŞE YARADI

Yıllarca Steve Irwin belgesellerini izlediğini söyleyen Mike, onun ünlü 'Timsah Avcısı' belgeselini izlerken öğrendiği adımları uygulamaya karar verdi. Önce timsahı kafasına bir havlu atarak sakinleştiren baba, daha sonra onun sırtına bindi, ağzını kapalı halde tutup 19 yaşındaki büyük kızından koli ve jiü-jitsu bantları getirmesini istedi ve bunlarla ağzını bağlayarak hayvanı etkisiz hale getirdi.

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GÖLE BIRAKTILAR

alligator

Trinh ve bir arkadaşı daha sonra timsahı bir kamyonun arkasına yükledi ve yakındaki bir gölete bıraktılar. Amatör timsah avcısı, kızlarının karşılaşmanın fotoğraflarını çekmesinden memnun olduğunu söyledi ve "Sanırım kızım okuldaki arkadaşlarına olanları söyleseydi muhtemelen ona inanmazlardı" diyerek açıkladı.

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''BİZİ ARAMALILAR''

Olayın ardından Texas Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı yaptığı açıklamada "Timsahlar Teksas'ın bazı bölgelerinde yaygındır, ancak insanlardan korkarlar ve genelde yaklaştıklarında geri çekilirler" dedi. Ancak yine de, herhangi bir karşılaşma durumunda Texas Parks and Wildlife Department'ın Emniyet Teşkilatı'nı aramaları gerektiğini de ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
timsah abd
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