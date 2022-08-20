Düğün gününde karısını öldürdü! Cesedi bir bavulun içine koyup metrelerce sürükledi

46 yaşındaki Thomas Nutt isimli bir adam karısını öldürüp Halifax'ta yaşadıkları evin yakınındaki bir tarlaya bıraktıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Batı Yorkshire Polisi tarafından yayınlanan bir güvenlik kamerası videosunda, Nutt ve eşi Dawn Walker’ın düğün gecesinde Lightcliffe'deki evlerine dönerken çekilen görüntüleri paylaşıldı. Üzerinde hala gelinliği bulunan 52 yaşındaki Dawn, kocası onu takip ederken evin içine doğru yöneldi. Birkaç gün sonra güvenlik kamerası görüntüleri, Nutt'un evden bir bavul sürükleyerek çıktığını ve aynı gün sonra bahçeye geri döndüğünü ve çamurdaki tekerlek izlerini örttüğünü gösterdi.

CANİ EŞ TUTUKLANDI

Batı Yorkshire Polisi olaya dair olarak, “Calderdale'deki Lightcliffe'de Aysgarth Bulvarı yakınında bir bavulun içinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin daha sonra Dawn Walker'a ait olduğu belirlendi. Kocası Thomas Nutt tutuklandı ve onu öldürmekle suçlandı." ifadelerine yer verildi.

Cinayetin ardından damat, karısının kaybolduğunu ve ondan haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu. Walker’ın kalbinin boğulmadan ve vücudunu parçalara ayırarak dolaba koymadan önce evin bir köşesinde saklanmış halde bulundu. Cani eş tutuklanarak cezaevine gönderilirken müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.



