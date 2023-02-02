ABD'de yaşayan Yeşim Erçetin'in evine FBI baskını! Erçetin ve eşi gözaltına alındı: Kefaleti ödeyecek bile parası yok

ABD'de Türk çift gözaltına alındı. ABD'ye taşınan ve geçen sene Fevzi Kardeseci ile evlenen şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin'in evi FBI tarafından basıldı. Kara para aklama iddiası üzerine Erçetin ve Kardeseci'nin gözaltına alındığı iddia edildi. Erçetin'in önceki eşi Emre Matraş, "İçeriden aldığımız bilgiye göre eşini meğerse 5-6 tane daha dosyası varmış ama bu sefer kara paradan dolayı. Bu coinler üzerinden uluslararası bir para aklamış. Kızın haberi yokken bu banka hesaplarına 100 bin, 50 bin dolar şeklinde paralar geliyor. Kefaleti ödeyecek bile parası yok" dedi.

PARA TRANSFERİ FBI'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Erçetin'in ABD'deki evine FBI operasyon düzenledi. Erçetin ve eşi gözaltına alındı. İddiaya göre suçlama kara para.

Erçetin'in kocası, eşine banka hesaplarına bloke konulduğunu söyledi. 'Yüklü miktarda para gelecek ve senin banka hesaplarını kullanabilir miyim?' dedi. O para transferleri FBI'ın dikkatini çekti. FBI'ın düzenlediği baskında Yeşim Erçetin ve eşi gözaltına alındı. Emre Matraş, konsoluslukla iletişime geçip ilk uçakla kızını İstanbul'a getirdi.

"KEFALETİ ÖDEYECEK BİLE PARASI YOK"

Kanal D'nin haberine göre Emre Matraş, "Gece beni saat 8'de aradı. FBI'la içerdi girdiler dedi. Masal'ı kurtarman lazım, kızım ne oldu? İçeriden aldığımız bilgiye göre eşini meğerse 5-6 tane daha dosyası varmış ama bu sefer kara paradan dolayı. Sanal coinlerle ilgileniyor eşim, onlara brokerlık yapıyor tarzında konuşuyordu. Bu coinler üzerinden uluslararası bir para aklamış. Kızın haberi yokken bu banka hesaplarına 100 bin, 50 bin dolar şeklinde paralar geliyor. Kefaleti ödeyecek bile parası yok" dedi.

Emre Matraş



