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    4. ABD'deki kavunlarda ölümcül risk: Salmonella virüsü! Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

    ABD'deki kavunlarda ölümcül risk: Salmonella virüsü! Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

    08.12.2023 16:05 | Son Güncelleme:
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    ABD ve Kanada'da salmonella salgınında can kayıplara artıyor. Şu ana kadar 8 kişi kavunlar yüzünden hayatını kaybetti. Kesilmiş kantalup kavunların içerisinde bulunan Salmonella bakterisi sebebiyle ABD'nin önde gelen iki sağlık kuruluşu uyarı yayımlamıştı.

    Son günlerde artan salmonella vakaları nedeniyle ABD ve Kanadalılar zor günler geçiriyor. Bakterinin kantalup kavunlarıyla ilişkili olduğu belirtilirken kavunlara el bile sürülmemesi gerektiği belirtilmişti.

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    DİLİMLENMİŞ KAVUNLARDAKİ TEHLİKE

    Yetkililerden yapılan açıklamada virüsün bulunduğu kavunların ABD'den Kanada'ya da gönderildiği ve 129 vakanın ortaya çıktığı ifade edildi.

    Rapor edilen 129 vakanın 44'ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Hastalanan kişilerin çoğunun kesilmiş kavun yedikleri öğrenildi. Marketlerde dilim olarak satılan kavunlar hakkında yetkililer kesinlikle yenmemesi veya servis edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

    ABD Gıda ve İlaç İdaresi, büyüyen listeye bütün ve önceden kesilmiş meyvelerin yeni geri çağırmalarının eklendiğini söyledi.

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    ÜRÜNLER TOPLATILIYOR

    Geçtiğimiz hafta Cut Fruit Express, kavun parçalarını ve kavun içeren meyve karışımlarını geri çağırmaya başladı.

    Salı günü TGD Cuts, LLC ve TruFresh şirketinden kavun içeren belirli taze meyveli ve kapaklı ürünlerini geri çağırdı.

    Salmonella virüsü küçük çocuklarda, 65 yaş üstü kişilerde ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

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    İŞTE SALMONELLA BELİRTİLERİ

    Salmonella, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan bir bakteri türüdür. Enfeksiyon genellikle kontamine olmuş yiyecek veya su yoluyla bulaşır ve özellikle yeterince pişmemiş veya çiğ tavuk, et, yumurta ve süt ürünleri gibi besinler aracılığıyla geçer.

    Salmonella enfeksiyonunun belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, ateş ve kusma bulunur. Hastalık genellikle birkaç gün sürer ve çoğu insan tedavi olmadan iyileşir. Ancak, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.

    Salmonella enfeksiyonunu önlemek için iyi hijyen uygulamalarına dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar arasında yiyecek hazırlamadan ve yemeden önce elleri iyice yıkamak, yiyecekleri uygun sıcaklıklarda pişirmek, pişmiş ve çiğ yiyeceklerin karışmasını önlemek ve yiyecekleri uygun şekilde saklamak bulunur.

    Kesfet


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    kavun Kanada abd
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