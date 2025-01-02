ABD'deki terör saldırısında 15 kişi ölmüştü! Aracından DAEŞ bayrağı çıkan saldırganın ordu geçmişi ve Facebook paylaşımı dikkat çekti... Biden'dan uyarı: Durum çok değişken

Yeni yılın gelişi dünyanın her tarafında coşkuyla kutlanırken, ABD'nin New Orleans eyaletinde yaşanan saldırı dünya kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekti. Bir kişi kamyonetini yeni yıl kutlamalarına katılan kalabalığın üzerine sürdü ve en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ORDUDA BİLİŞİM UZMANI OLARAK GÖREV YAPMIŞ

Saldırının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırganın kimliğini 42 yaşındaki Teksaslı ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olarak açıkladı. Saldırganın Houston'da çalışan bir emlakçı olduğu ve orduda bilişim uzmanı olarak görev yaptığı bildirildi.

ARACINDAN DAEŞ BAYRAĞI ÇIKTI

Yetkililer, saldırganın aracında terör örgütü DAEŞ bayrağı bulunduğunu ve Cabbar'ın suç ortaklarını aradıklarını ifade etti.

BİDEN, "ÖLDÜRME ARZUSU" OLDUĞUNU AKTARDI

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medyada yayınlanan videolarda, saldırganın “öldürme arzusu” olduğunu belirttiğini söyledi.

2007 YILINDA ORDUYA KATILAN CABBAR, AFGANİSTAN'DA GÖREV ALMIŞ

FBI, Cabbar'ın 2007 yılında orduya katıldığını, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri alanında aktif görev yaptığını ve 2009-2010 yılları arasında Afganistan'da görev yaptığını söyledi. Cabbar, 2015'te Ordu Yedek Kuvvetlerine transfer oldu ve 2020'de başçavuş rütbesiyle ordudan ayrıldı.

FACEBOOK HESABINDAN DİKKAT ÇEKEN VİDEO! DAEŞ'E BAĞLILIK YEMİNİ ETMİŞ

Bir emniyet yetkilisine göre Cabbar, saldırıdan bir gece önce Facebook sayfasında yayınladığı birkaç videoda 'DAEŞ'e bağlılık yemini' etmişti. Ailesine hitaben çekilen videolarda araba kullanıyor gibi görünüyordu.

BİDEN'DAN UYARI: DURUM ÇOK DEĞİŞKEN

Biden, adamla bağlantılı olabilecek herhangi bir bağlantı, ilişki veya ortak komplocu aradıklarını söyledi. ABD Başkanı, "Durum çok değişken. Soruşturma aktif bir şekilde devam ediyor ve kimse hemen bir sonuca varmamalı" ifadelerini kullandı.

"BU SADECE TERÖR EYLEMİ DEĞİL, BU KÖTÜLÜKTÜR"

Gulfport, Mississippi'den 18 yaşındaki Zion Parsons, kamyonun “bir film sahnesindeki gibi insanları havaya fırlatarak hızla geçtiğini” gördüğünü söyledi. Ölenler arasında arkadaşı Nikyra Dedeaux da bulunan Parsons, “Cesetler, caddede bir aşağı bir yukarı cesetler, herkes çığlık atıyor ve bağırıyordu" dedi.

New Orleans Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick de “Bu sadece bir terör eylemi değil. Bu kötülüktür" diye konuştu. Kirkpatrick, sürücünün yayaları korumak için alınan güvenlik önlemlerini aşmayı başardığını ve katliam yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

"CABBAR'IN TEK BAŞINA SORUMLU OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Saldırı, Almanya Magdeburg'deki olayın ardından, bir aracın kitlesel şiddet uygulamak için silah olarak kullanılmasının son örneği. Ayrıca bu, yıllardır ABD topraklarında DAEŞ'ten esinlenen en ölümcül saldırı.

FBI Sorumlu Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan düzenlediği basın toplantısında “Cabbar'ın tek başına sorumlu olduğuna inanmıyoruz” dedi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

Associated Press tarafından elde edilen Louisiana Eyalet Polisi istihbarat bültenine göre, müfettişler, olay yerinde soğutucular içine gizlenmiş ve uzaktan patlatılmak üzere bağlanmış iki boru bombası da dahil olmak üzere çok sayıda el yapımı patlayıcı buldu.

Müfettişler, bir tabanca ve AR tarzı bir tüfek de ele geçirdi.

ÜÇ ERKEK VE BİR KADIN

Saldırıdan kısa bir süre sonra toplanan ön bilgilere dayanan bültende, üç erkek ve bir kadının cihazlardan birini yerleştirdiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerine de atıfta bulunuldu.

Ancak bu kişilerin kim oldukları ya da varsa saldırıyla ne gibi bir bağlantıları olduğu henüz net değil.

Yetkililer, Cabbar'ın kiraladığı kamyoneti bir kaldırıma sürdüğünü ve araç trafiğini engellemek üzere konumlandırılmış bir polis aracının etrafından dolaştığını söyledi. Araç saldırılarını önlemeye yönelik bir bariyer sistemi şubat ayındaki Super Bowl'a hazırlık amacıyla onarılıyordu.

İKİ POLİS VURULDU

Kirkpatrick, Cabbar'ın kamyondan çıktıktan sonra ateşe karşılık verdiğini ve polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı. İki polis memuru çatışmada vuruldu ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Kolluk kuvvetleri arasında dolaşan bir fotoğrafta Cabbar öldürüldükten sonra kamyonun yanında kamuflaj giymiş sakallı bir şekilde görülüyordu. AP tarafından elde edilen istihbarat bülteninde Cabbar'ın balistik yelek ve kask giydiği belirtiliyor. FBI, DAEŞ bayrağının kamyonun römork bağlantısında olduğunu bildirdi.