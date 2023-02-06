ABD’den deprem desteği açıklaması! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Merkezi Kahramanmaraş'ta olan deprem, Suriye ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerin yanı sıra Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da da hissedildi. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yardıma hazır olduklarını ifade etti.

“DURUMU YAKINDAN İZLEYECEĞİZ”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)



