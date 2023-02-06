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  4. ABD’den deprem desteği açıklaması! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

ABD’den deprem desteği açıklaması! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

06.02.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin güneydoğusunu etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ABD’den deprem desteği açıklaması geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İhtiyaç duyulan her türlü yardıma hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD’den deprem desteği açıklaması! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Merkezi Kahramanmaraş'ta olan deprem, Suriye ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerin yanı sıra Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da da hissedildi. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yardıma hazır olduklarını ifade etti.

“DURUMU YAKINDAN İZLEYECEĞİZ”

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)


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