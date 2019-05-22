Mynet Trend

ABD'den Türkiye'ye 2 hafta müddet! Eğer istedikleri olmazsa...

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 22.05.2019 02:48 | Son Güncelleme

CNBC, ABD'nin Türkiye'ye S-400'lerin alımını durdurmak için iki hafta süre verdiğini ileri sürdü. İddialara göre S-400'lerin iptal edilmemesi halinde Türkiye'nin başta F-35'ler olmak üzere bir takım yaptırımlarla karşılaşma ihtimali var.

ABD'den Türkiye'ye 2 hafta müddet! Eğer istedikleri olmazsa...

ABD’nin Türkiye’ye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar vermesi için iki haftalık süre verdiği belirtildi.

CNBC, bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Türkiye, ilk haftanın sonunda Rusya’yla milyarlarca dolarlık anlaşmayı iptal etmeli ve bunun yerine ABD’de Raytheon şirketi tarafından üretilen Patriot füze savunma sistemini almalı, yoksa Lockheed Martin’in F-35 programından ihraç edilme, vaat edilen 100 adet F-35’i kaybetme, yaptırım uygulama ve NATO’nun olası tepkisi ile karşılaşacak” ifadelerine yer verdi.

Kaynaklar, bunun “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son teklifi” olduğunu aktardı.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Caminin deposundan öyle bir şey çıktı ki! Görenler şaştı kaldıCaminin deposundan öyle bir şey çıktı ki! Görenler şaştı kaldı
Tekme,tokat,bıçak,sopa...Şehir merkezinde meydan savaşıTekme,tokat,bıçak,sopa...Şehir merkezinde meydan savaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd CNBC s-400 f-35 yaptırım patriot

En Çok Okunan Trend Haberler

F.Bahçeli isimden Terim'e şok sözler!

F.Bahçeli isimden Terim'e şok sözler!

Tekme,tokat,bıçak,sopa...Şehir merkezinde meydan savaşı

Tekme,tokat,bıçak,sopa...Şehir merkezinde meydan savaşı

Gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili CNN Türk'ten açıklama

Gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili CNN Türk'ten açıklama

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

O kasabada çiftlere ücretsiz performans artırıcı dağıtılacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
içimizde bu habere gerçekten sevinecek insanlar var. şu parti bu parti demiyorum. f35 ler f16 lar, atak helikoper, yerli obüsler, iha ve sihalar, yerli fırkateynler ve s400 lerle donatılmış bir Türkiyeyi kim ister ki? tabi ki batı. artık görün bazı doğruları. tamam içimizde yanlışları görüp eleştirelim ama dışarı karşı artık tek fikir olmanın zamanı çoktan geldi de geçti.
durdırmazsada türkiyeye çekinmeden savaş açma ihtimali var. bence biz bir takım veya fazlaca olan yaptırımları alalım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı

Caminin deposundan öyle bir şey çıktı ki! Görenler şaştı kaldı

Erzurum’da ortalık savaş alanına döndü

Tekme,tokat,bıçak,sopa...Şehir merkezinde meydan savaşı

Bursa'da sokak ortasında silahlı saldırı

Sokak ortasında dehşet! Önce yolunu kesti sonra kurşun yağdırdı

Amasya'da bir kişi 'Beni tanımadın mı?' diyerek yolda gördüğü vatandaşı dolandırdı

'Beni tanımadın mı?' dedi ve sonra... Böylesi ne görüldü ne duyuldu!

Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkıştı

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması: Kendinizi kandırmayın

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.