Mynet Trend

ABD'den uyarı: Yeni saldırılar olabilir!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 22.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin yaralandığı Sri Lanka'da teröristlerin yeni saldırılar yapma olasılıklarının bulunduğu açıklaması yapıldı

ABD'den uyarı: Yeni saldırılar olabilir!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sri Lanka'da terör tehlikesinin devam ettiği ve yeni saldırı olasılığı bulunduğu belirtilirken, seyahat uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Sri Lanka'ya gitmeyi planlayan vatandaşlar uyarılırken, teröristlerin turistik mekanları, alışveriş merkezlerini, seyahat noktalarını, otelleri, havaalanlarını hedef alabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Sri Lanka'da katliam! Ölü sayısı 290'a çıktıSri Lanka'da katliam! Ölü sayısı 290'a çıktı
KKTC’de şoke eden cinayet: Darp edilip, boğuldu KKTC’de şoke eden cinayet: Darp edilip, boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Sri Lanka saldırı uyarı

En Çok Okunan Trend Haberler

Asker eğlencesinde kan aktı!

Asker eğlencesinde kan aktı!

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Sesleri duyan komşular hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Sesleri duyan komşular hemen polisi aradı! Dehşet evi!

Survivor'da verdikleri kilolarla şaşırttılar!

Survivor'da verdikleri kilolarla şaşırttılar!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Canlı yayında fenomen, fenomeni dövdü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Korkunç sır 77 yıl sonra çözüldü

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Korkunç sır 77 yıl sonra çözüldü

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Rahip canlı yayında bıçaklı saldırıya uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sri Lanka'da bombalı saldırılar: Ölenlerin sayısı 290'a yükseldi, 24 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'da katliam! Ölü sayısı 290'a çıktı

KKTC’de şoke eden cinayet: Darp edilip, boğuldu

KKTC’de şoke eden cinayet: Darp edilip, boğuldu

Nusrat Jahan Rafi: Uğradığı cinsel tacizi bildirdiği için yakılarak öldürülen kadın

Müdürün tacizini ortaya çıkardığı için yakılarak öldürüldü!

ABD: 14 yaşındaki iki kız çocuğu 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan gözaltında!

Küçük kız çocukları 'katliam planı' nedeniyle gözaltında!

Venezuela tarihin en büyük eylemi: Guaido, muhalifleri 1 Mayıs’ta sokağa çağırdı

Venezuela'da muhalefete 1 Mayıs’ta sokağa çıkma çağrısı

ABD'yi karıştıracak araştırma sonuçları: Dindarlık oranı düşüyor

Araştırma sonucu herkesi şoke etti: İnsanlar gittikçe dini...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.