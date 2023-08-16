ABD, evli bir öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı seks skandalıyla çalkalanıyor! "İlk başta iyi bir fikir gibi geldi ama..."

ABD, öğretmen ve öğrencisinin arasında yaşanan ilişkinin detaylarıyla çalkalanıyor.

2 KEZ CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMIŞLAR

Bir çocuk annesi 30 yaşındaki öğretmen Stephanie Renee Almand, 17 yaşındaki öğrencisiyle iki kez cinsel birliktelik yaşadı.

İkilinin dersler sırasında birbirlerine not yazdıkları ortaya çıktı. Çiftin notları farkedilmemesi için çöp kutusuna attıkları öğrenilirken, 5 Nisan 2021-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında iki defa cinsel birliktelik yaşadıkları ortaya çıktı.

OLAY DİĞER ÖĞRENCİLER TARAFINDAN AÇIĞA ÇIKTI

Skandal olay, Maumelle polisine iki öğrencinin, sınıf arkadaşlarının öğretmeniyle cinsel ilişki yaşadığını itiraf etmesiyle ortaya çıktı.

Bir öğrenci verdiği ifadede, sınıf arkadaşlarının öğretmen Almand ile çok zaman geçirdiğini ve ona ayrıcalıklı muamele yaptığını söyledi. Aynı öğrenci, Almand ve öğrenci arasında çöp kutusuna gizlenmiş notları yakaladığını itiraf etti.

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİSİNE 'SENDEN HOŞLANIYORUM' DEMİŞ...

Polisler tarafından sorgulanan öğrenci ise öğretmeniyle cinsel ilişki yaşadığını doğruladı. Öğrenci ilişkinin, öğretmeninin kendisinden hoşlandığını ifade ettiği bir not almasıyla başladığını açıkladı.

17 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin kendisini evine davet ettiğini itiraf etti. Öğrenci buluşmanın sadece cinsel birliktelik için değil, okul çalışmaları için de düzenlendiğini ifade etti.

"BEKLEDİĞİM GİBİ DEĞİLDİ"

Genç öğrenci öğretmeniyle yaşadığı birliktelik sonrasında "biraz tuhaf hissettiğini" belirterek, "Beklediğim gibi değildi" ifadelerinde bulundu.

Öğretmeninin evine ikinci sefer gittikten sonra bir daha gelmek istemediğini ifade eden öğrenci, "İlk başta iyi bir fikir geldi ama bir kez gerçekleştikten sonra biraz garip geldi." dedi.

Öğrenci ayrıca ifadesinde, "O yetişkin bir kadın ve benim yaşıtlarımla uğraşmam gerekiyor." dedi.

ÖĞRETMENE PARA CEZASI

Pulaski County Circuit Yargıcı Leon Johnson, öğretmene şartlı tahliye cezası verdiğini açıkladı ve öğretmene 1300 Pound para cezası kesildi.

