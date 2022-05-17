ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Terörle Mücadele, İstihbarat ve Yayılmayla Mücadele Alt Komitesi, gelecek hafta tanımlanamayan hava olayları ve UFO görüntüsü olduğu iddia edilen kayıtlar hakkında halka açık bir toplantı gerçekleştirecek. 1969 yılından bu yana bu konuda ilk kez halka açık bir oturum yapılacak.

GİZEMİNİ KORUYORDU

Toplantıda pentagon tarafından geçen yıl kurulan ve açıklanamayan hava olaylarını inceleyen program üzerinde durulacak. Amerikan istihbarat ajansları tarafından hazırlanan bu program 2004 yılından beri karşılaşılan 144 olağan dışı hava olayına yer verilen rapor sonrası başlatılmıştı. Bu olaylardan sadece birisinin nedenleri ortaya konabilmişti.

BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Panel 17 Mayıs'ta yapılacak ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi altında yer alan Terörle Mücadele, Karşı İstihbarat ve Yayılmacılığı Önleme altkomitesi tarafından yürütülecek. Sonrasında ise Pentagon'a bağlı Uçan Objeleri Tanımlama ve Yönetimi Senkronizasyonu Programı hakkında halka kapalı bir oturumla devam edilecek. Oturumlarda İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarı Ronald S. Moultrie ve Donanma İstihbarat Başkan Vekili Scott W. Bray konuşacak.

PANELİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Altkomite Başkanı Indiana Demokrat Temsilcisi Andre Carson yaptığı açıklamada yaklaşık 53 yıldır UFO'lar hakkında halka açık bir toplantı düzenlenmediğini belirtti ve panelin önemini vurguladı. Amerikan halkının hükümet ve istihbarat ajanslarından özellikle tam olarak anlaşılamayan ulusal güvenlik tehditlerini ciddi bir şekilde değerlendirmesini ve cevap vermesini beklediğini söyledi.

''VAKİT KAYBI''

Altkomitenin Cumhuriyetçi üyesi Arkansas Temsilcisi Rick Crawford ise, ortada Çin ve Rusya kaynaklı daha büyük tehditlerin olduğunu belirterek uçan dairelerle vakit kaybedildiğini söyledi.

