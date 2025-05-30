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ABD'li milyarder cinsel istismardan cezavindeydi! Epstein'ın ölümü hakkında yeni gelişme

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın hücresindeki tartışmalı ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. FBI Direktörü Kash Patel ve Direktör Yardımcısı Dan Bongino öldürülmediğini açıkladı.

ABD'li milyarder cinsel istismardan cezavindeydi! Epstein'ın ölümü hakkında yeni gelişme

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın "öldürülmediğini" duyurdu.

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FBI Direktörü Kash Patel ve Direktör Yardımcısı Dan Bongino hücrede başka bir insanın varlığına ilişkin adli bir delil bulunmadığını belirtti. "DNA yok, ses yok, parmak izi yok, şüpheli yok, suç ortağı yok, ipucu yok, hiçbir şey yok. Cinayet değil." dedi.

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Epstein'ın ölü bulunduğu New York'taki hapishane hücresinde kaydedilen kamera kayıtlarının kamuoyuna sunulacağını belirtti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

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Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekildiği ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein
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