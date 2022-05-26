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ABD'li ünlü aktör Kevin Spacey hakkında cinsel saldırı suçlaması! 3 erkeğe...

26.05.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) tarafından ABD’li aktör Kevin Spacey'e 3 erkeğe 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

ABD'li ünlü aktör Kevin Spacey hakkında cinsel saldırı suçlaması! 3 erkeğe...

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), ABD’li aktör Kevin Spacey'nin 3 erkeğe karşı 4 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. İddia edilen cinsel saldırı olaylarından üçünün Mart 2005 ile Ağustos 2008 arasında İngiltere’nin başkenti Londra'da, birinin ise Nisan 2013'te İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire'da gerçekleştiği belirtildi.

CPS Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie yaptığı açıklamada, "CPS, 62 yaşındaki Kevin Spacey'e 3 erkeğe karşı 4 dört ayrı cinsel saldırı suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Spacey ayrıca, 1 kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye girmesine neden olmakla suçlanıyor. Suçlamalar, Metropolitan Polisi tarafından soruşturma sırasında toplanan kanıtların incelenmesini takip ediyor" dedi.

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Ainsle ayrıca, Kraliyet Savcılığının yetkililere Spacey aleyhindeki cezai suçlamaların aktif olduğunu duyurarak, Spacey'in adil yargılanma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

SPACEY HAKKINDA DAHA ÖNCE DE CİNSEL TACİZ DAVASI AÇILMIŞTI

Spacey, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü.

Dünyaca ünlü 62 yaşındaki ABD'li aktör Spacey, American Beauty, Seven, The Usual Suspects, LA Confidential gibi Hollywood filmlerinde üstlendiği önemli rollerle biliniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz
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