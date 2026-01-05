Mynet Trend

ABD'nin 'Karadul'u: Eski eşlerini bir gecede katletti!

Florida’da bir kadın, iki eski eşini aynı gün öldürmekle suçlanıyor. Susan Avalon’un önce Tampa, sonra Bradenton’daki eski eşlerini vurduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çiğdem Sevinç

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Susan Avalon, iki eski eşini aynı gün silahla öldürmekle suçlanıyor. Olaylar, Tampa ve Bradenton kentlerinde yaşandı.

İddiaya göre, polis önce Bradenton’daki bir eve çağrıldı. Evde silahla vurulan 54 yaşındaki adam, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Kurbanın, saldırıyı eski eşi Susan Avalon’un gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ONUN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Soruşturmayı genişleten yetkililer, Avalon’un diğer eski eşinin yaşadığı Tampa’daki eve gitti. Burada da kapısı zorlanmış bir evde bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Polis, şüphelinin her iki saldırıyı da aynı gün gerçekleştirdiğini değerlendiriyor. Susan Avalon şu an gözaltında, soruşturma sürüyor.

