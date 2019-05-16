ABD'nin olumsuz kararına rağmen dev ortaklıkta imzalar atıldı!

Macron, Yeni Zelanda, Ürdün, Kanada, İrlanda, İngiltere, Senegal, Norveç, Endonezya'nın devlet veya hükümet başkanları, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Facebook, İnstagram, Whatsapp, Google, Youtube, Twitter, Amazon, Dailymotion, Qwant ve Microsoft şirketlerin temsilcileriyle "Christchurch Çağrısı" toplantısı düzenlendi.

Bu toplantının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, "Christchurch'deki saldırılardan iki ay sonra birçok ülke ve şirketle internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek için "Christchurch Çağrısı" adlı metni imzaladık." dedi.

Macron, bu toplantıya katılmayan Avustralya, Almanya, Hindistan, Japonya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in de bu metne destek verdiğini söyledi.

Christchurch'deki terör saldırılarında toplumu bölmek için internetin de kullanıldığını ifade eden Macron, bu metnin amacının internette terör ve nefrete karşı mücadelede çok sayıda ülkeyi harekete geçirmek olduğunu kaydetti.

Bu metnin tüm internet devlerini bir araya getirdiğini söyleyen Macron, bu metin çerçevesinde internette teröre karşı somut adımlar atacaklarını bildirdi.