Mynet Trend

ABD'nin olumsuz kararına rağmen dev ortaklıkta imzalar atıldı!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 16.05.2019 03:11 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından birçok ülke ve şirketle internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek için "Christchurch Çağrısı" adlı metni imzaladıklarını bildirdi. ABD yönetimi ise "Christchurch Çağrısı" anlaşmasını, "konuşma özgürlüğüne engel olacağı" gerekçesiyle imzalamayacağını duyurdu.

ABD'nin olumsuz kararına rağmen dev ortaklıkta imzalar atıldı!

Macron, Yeni Zelanda, Ürdün, Kanada, İrlanda, İngiltere, Senegal, Norveç, Endonezya'nın devlet veya hükümet başkanları, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Facebook, İnstagram, Whatsapp, Google, Youtube, Twitter, Amazon, Dailymotion, Qwant ve Microsoft şirketlerin temsilcileriyle "Christchurch Çağrısı" toplantısı düzenlendi.

Bu toplantının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, "Christchurch'deki saldırılardan iki ay sonra birçok ülke ve şirketle internette terör ve nefrete karşı mücadele etmek için "Christchurch Çağrısı" adlı metni imzaladık." dedi.

Macron, bu toplantıya katılmayan Avustralya, Almanya, Hindistan, Japonya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in de bu metne destek verdiğini söyledi.

Christchurch'deki terör saldırılarında toplumu bölmek için internetin de kullanıldığını ifade eden Macron, bu metnin amacının internette terör ve nefrete karşı mücadelede çok sayıda ülkeyi harekete geçirmek olduğunu kaydetti.

Bu metnin tüm internet devlerini bir araya getirdiğini söyleyen Macron, bu metin çerçevesinde internette teröre karşı somut adımlar atacaklarını bildirdi.

Macron, bu metni imzalayan şirketlerin internetteki terör ve nefret içerikli paylaşımların hızlı şekilde kaldıracaklarını belirtti.

Ardern de terör saldırısına ait görüntülerin internette paylaşıldığını hatırlatarak, "Christchurch Çağrısı'yla bu saldırıya tepki gösteriyoruz." dedi.

Daha önce hiç bu kadar ülke ve internet şirketi bir saldırıya tepki göstermediğini belirten Ardern, internette terör ve nefrete karşı bu ülke ve şirketlerle ortak çalışacaklarını söyledi.

Ardern, dünyadaki tüm kuruluşları bu çağrıya destek vermeye davet ettiklerini kaydetti.

İnternet devlerinin bu konuda eyleme geçeceklerini aktaran Ardern, "Christchurch Çağrısı ülkemde yaşanan saldırıya karşı uluslararası bir tepkidir." ifadesini kullandı.

Ardern, teröristlerin terör ve nefreti yaymak için interneti kullanamayacağını belirtti.

YENİ ZELANDA SALDIRISI VE FACEBOOK

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 51 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

Teröristin yaptığı 17 dakikalık canlı yayın sırasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini belirten Facebook yönetimi, sosyal ağın yapay zekasının da terör saldırısının canlı yayınını yakalayamadığını açıklamıştı.

ABD'DEN İNTERNETTE TERÖRE KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISINA RET

ABD yönetimi, birçok ülke tarafından internette terör ve nefrete karşı mücadele kapsamında imzalanan "Christchurch Çağrısı" anlaşmasını, "konuşma özgürlüğüne engel olacağı" gerekçesiyle imzalamayacağını duyurdu.

Beyaz Saray, Fransa ve Yeni Zelanda'nın başı çektiği, ardından birçok ülkenin imzaladığı "Christchurch Çağrısı" anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ABD'nin, özellikle Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından uluslararası toplumun terörizm ve şiddet içerikli paylaşımların kınanması çabalarına katıldığı ancak söz konusu anlaşmaya imza atmayacağı belirtildi.

ABD'nin terörizm içerikli paylaşımlara karşı koyma çabalarına aktif şekilde devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne de saygı göstermeye devam ediyoruz. Çünkü, terörist söylemleri yenmek için en iyi aracın yapıcı söylemler olduğunu savunuyoruz. Birlikte çalışabilir ve güvenli bir internet için ortak hedeflerimize yönelik uluslararası ortaklarla çalışmayı ve 'Christchurch Çağrısına' destek sağlayarak devam eden ivmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." (AA)


PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
İmzayı attı! Hedefinde bu kez onlar var!İmzayı attı! Hedefinde bu kez onlar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Emmanuel Macron Yeni Zelanda Christchurch Christchurch Çağrısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Eleştiri yağdı; kendini böyle savundu: Görevimi yaptım

Eleştiri yağdı; kendini böyle savundu: Görevimi yaptım

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 3 yorum
hayırdır coni hoşuna gitmedimi çok üzüldüm internet terörü yapamayacaksın ya ne güzel
boylesi onemli dusunceyi islam ulkeleri nden baslayamamasi uzucu bisey herseyin hiristiyan aleminden dusunulup bakanlar ve dunya ulkelerine teklif edilip karar alinmasi bizler beyin tutulmasi mi olduk karar aldiramayiz diye mi pasif kaliyoruz geciken karar da uyulmasi gereken e uymayan oyunbozacagi ni sanan amarikaya kapak olsun teror olsun ki oraya cokeyim silah satayim zihniyeti ulke ekonomisi ne az kan getirir ama ulkenin imajini kucultur kisisel silahlanma klavya teroru bitsin
çünkü abd terörün kendisi niye imzalasın imzalasaydı bile sonra irana yaptığı gibi vazgeçerdi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi!

Trafikte cam yerine arka kapıyı açtı!

'İlk mimari projeyi kırlangıçlar çizdi'

Mağarada yaşayan insanlar bu fikri bakın nereden almış!

İmzayı attı! Trump'ın hedefinde bu kez Çin ve Huawei var!

İmzayı attı! Hedefinde bu kez onlar var!

İskeleti 5 yıl sonra bulunan yaşlı kadın, boğularak öldürülmüş

Böylesi ancak filmlerde olur! Beş yıllık sır perdesi dört dakikalık video ile çözüldü

Ailesine siyanür içirip öldüren genç tutuklandı

Ailesine 'şerbet' diye siyanür içirdi! Flaş gelişme

Başakşehir'de vinç, çarptığı otomobille bahçeye düştü

Akılalmaz kaza! Otomobilinin başındayken vinç çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.