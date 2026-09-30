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ABD’nin resmi yapay zekâ sohbet botu açıldı! İşte yapabildikleri

ABD hükümeti, federal kurumların sunduğu bilgi ve hizmetlere ilişkin sorulara yanıt veren America.gov’u kullanıma sundu. Şimdilik kamuya açık bilgileri taramaya yarayan sohbet botunun, gelecek yıl pasaport başvurusu ve Medicare kaydı gibi işlemleri de sunması hedefleniyor.

ABD’nin resmi yapay zekâ sohbet botu açıldı! İşte yapabildikleri
Enes Çırtlık

ABD hükümetinin artık kendi yapay zekâ sohbet botu var. America.gov, kullanıcıların federal kurumların sunduğu bilgi ve hizmetler hakkında doğal dilde sorular sorabildiği bir arayüz olarak kullanıma açıldı.

Platformun internet sayfasında, “yalnızca resmi hükümet kaynaklarından basit yanıtlar almak için yapay zekâyı kullandığı” belirtiliyor. Şu anda yalnızca kamuya açık bilgileri taramaya yarayan sistemin, gelecek yıl daha fazla işlem sunması planlanıyor.

Bu hedefler arasında Medicare’e kayıt olmak, pasaport başvurusu yapmak ve federal hükümette iş bulmak yer alıyor. Yeni bir başkanlık kararnamesi de idari yöneticilere “America.gov’u Amerikalıların kapsama giren hizmetlere çevrim içi erişmesi için tek giriş noktası olarak kurup işletmeleri ve Login.gov’u America.gov ile bütünleştirmeleri” talimatını veriyor.

ABD’nin resmi yapay zekâ sohbet botu açıldı! İşte yapabildikleri 1

HESAP AÇMADAN KULLANILABİLİYOR

America.gov’u kullanmak için hesap oluşturmak gerekmiyor. Platformun gizlilik politikasına göre kullanıcıların arama geçmişi ve mesajları saklanmayacak, kesin GPS konumları kullanılmayacak.

Site ayrıca, “göndermeden önce kişisel bilgilerinizi paylaşmanızı önlemeye” yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak site, tamamen vatandaşların kişisel verilerine dayanan işlemleri yürütme hedefiyle bu gizlilik iddialarını nasıl bağdaştıracağına dair herhangi bir ayrıntı eklemedi.

ABD’nin resmi yapay zekâ sohbet botu açıldı! İşte yapabildikleri 2

GOOGLE, GEMINI’NİN KULLANILDIĞINI DOĞRULADI

Beyaz Saray’ın bilgi notunda sohbet botunun geliştirilmesinde hangi yapay zekâ şirketiyle çalışıldığı belirtilmedi ancak araç en azından kısmen Google’ın Gemini platformunda çalışıyor. Teknoloji şirketi projede bir “teknoloji ortağı” olduğunu ve Gemini’nin America.gov operasyonunun bir parçası olduğunu doğruladı.

Ülkenin National Design Studio’sunun Baş Tasarım Direktörü Joe Gebbia ise verdiği bir röportajda sohbet botunun SpaceXAI’ın Grok’undan da yararlandığını söyledi. Ancak haberin yazıldığı sırada SpaceXAI, projeye katılımını kamuoyuna açıklamamıştı.

Kaynak: Engadget

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ABD Amerika Birleşik Devletleri abd
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