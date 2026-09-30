Türk halkının 'adım bile atmak istemediği' o yerler belli oldu!

İşte gitmeden önce iki kez düşündüren, vatandaşın ömründen ömür götüren o mekanlar...

VATANDAŞIN SABIR TESTİ: RESMİ DAİRELER

Teknolojinin gelişmesi ve e-Devlet'in hayatımıza girmesine rağmen, bazı resmi daireler hala vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Vergi Daireleri ve Adliyeler: Listenin ilk sıralarında yer alıyor. Sadece isminin bile insanı strese sokmaya yettiği vergi daireleri; cezalar, yapılandırmalar ve bitmek bilmeyen ödemeler nedeniyle kimsenin yolunun düşmesini istemediği yerlerin başında. Adliyeler ise kasvetli mimarisi ve gergin atmosferiyle tam bir depresyon sebebi.

Listenin ilk sıralarında yer alıyor. Sadece isminin bile insanı strese sokmaya yettiği vergi daireleri; cezalar, yapılandırmalar ve bitmek bilmeyen ödemeler nedeniyle kimsenin yolunun düşmesini istemediği yerlerin başında. Adliyeler ise kasvetli mimarisi ve gergin atmosferiyle tam bir depresyon sebebi. Nüfus Müdürlükleri ve Göç İdareleri: Özellikle randevu bulma aşamasında saç baş yolduran bu merkezler, kalabalığı ve bitmek bilmeyen sıra kuyruklarıyla vatandaşın enerjisini saniyeler içinde sömürüyor.

DURAK DEĞİL 'HAYATTA KALMA MÜCADELESİ'

Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayanlar için her gün ayrı bir dram.

Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Uzunçayır Metrobüs Durakları: Sosyal medyada "Mahşer yerinin provası" olarak nitelendirilen bu aktarma merkezleri, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde tam bir insan seline sahne oluyor. Kişisel alanın sıfıra indiği, itiş kakışın eksik olmadığı bu duraklar, halkın gitmekten en çok nefret ettiği yerlerin başında geliyor.

Sosyal medyada "Mahşer yerinin provası" olarak nitelendirilen bu aktarma merkezleri, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde tam bir insan seline sahne oluyor. Kişisel alanın sıfıra indiği, itiş kakışın eksik olmadığı bu duraklar, halkın gitmekten en çok nefret ettiği yerlerin başında geliyor. TÜVTÜRK Muayene İstasyonları: Araç sahiplerinin ortak derdi! Günler öncesinden alınan randevular, saatlerce süren bekleyişler ve "Acaba bir kusur çıkacak mı?" stresiyle birleşen yüksek ücretler, burayı tam bir kabusa çeviriyor.

'ACİL' KAÇMA YERİ

Özellikle gece saatlerinde hastane acilleri: Sağlık şakaya gelmez ancak gece saatlerinde acil servise yolu düşenleri tam bir kaos bekliyor. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık, sedye sesleri ve ağlayan insanların yarattığı psikolojik yük, insanı iyileşmeden hastaneden kaçma noktasına getiriyor.

Sağlık şakaya gelmez ancak gece saatlerinde acil servise yolu düşenleri tam bir kaos bekliyor. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık, sedye sesleri ve ağlayan insanların yarattığı psikolojik yük, insanı iyileşmeden hastaneden kaçma noktasına getiriyor. Dişçi koltuğu: Küçüklükten kalma o meşhur matkap sesi korkusu, Türk halkının en büyük kolektif travmalarından biri. O koltuğa oturmamak için ağrıyı haftalarca çekenlerin sayısı yok sayılamayacak kadar çok.

HEM PAHALI HEM KALABALIK: TUZAK TURİZMİ

Yerli turist artık kendi ülkesindeki popüler noktalara gitmekten imtina ediyor.

Kapalıçarşı ve Eminönü üçgeni: Yapılan küresel araştırmalarda "Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik mekanları" listesine giren tarihi yarımada, yerli halk için tamamen cazibesini yitirdi. Fahiş fiyatlar, iğne atsan yere düşmeyen kalabalık ve esnafın sadece yabancı turiste odaklanması vatandaşı buralardan tamamen soğuttu.

Yapılan küresel araştırmalarda "Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik mekanları" listesine giren tarihi yarımada, yerli halk için tamamen cazibesini yitirdi. Fahiş fiyatlar, iğne atsan yere düşmeyen kalabalık ve esnafın sadece yabancı turiste odaklanması vatandaşı buralardan tamamen soğuttu. Bodrum ve Çeşme Merkezleri: Yaz aylarında "lahmacun-ayran fiyatlarıyla" dudak uçuklatan bu lüks beldeler, yerli halkın gözünde tatil yerinden çok "cüzdan boşaltma merkezi" olarak görülüyor ve büyük tepki topluyor.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNDEN DÜŞMEYEN O ŞEHİRLER:

Sosyal medya, forumlar ve X'te (Twitter) dönen yorumlarda, kültürel yapısı veya yerel esnafın tutumu nedeniyle vatandaşların seyahat etmekten en çok çekindiği şehirler de masaya yatırıldı. Esprili ve eleştirel yaklaşımlarla listenin zirvesine yerleşen iller; Yozgat, Konya, Trabzon ve Rize oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu şehirler için "Zorunda kalmadıkça gitmem" yorumlarında birleşti.