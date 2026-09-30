Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Türk halkının 'adım bile atmak istemediği' o yerler belli oldu!

Sosyal medyada ve forumlarda yapılan dev anketler, Türk halkının gitmekten kelimenin tam anlamıyla "nefret ettiği" yerleri belirledi. Günlük hayatın getirdiği stres, bitmek bilmeyen işler ve cep yakan fahiş fiyatlarla vatandaşı bıktırmış olacak ki bu yerler listede zirveyi gördü. "Mecbur kalmadıkça kapısından bile geçmem" denilen, Türk insanının adeta kabusu haline gelen o yerleri sizler için derledik.

Türk halkının 'adım bile atmak istemediği' o yerler belli oldu!
Çiğdem Berfin Sevinç

İşte gitmeden önce iki kez düşündüren, vatandaşın ömründen ömür götüren o mekanlar...

VATANDAŞIN SABIR TESTİ: RESMİ DAİRELER

Teknolojinin gelişmesi ve e-Devlet'in hayatımıza girmesine rağmen, bazı resmi daireler hala vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

  • Vergi Daireleri ve Adliyeler: Listenin ilk sıralarında yer alıyor. Sadece isminin bile insanı strese sokmaya yettiği vergi daireleri; cezalar, yapılandırmalar ve bitmek bilmeyen ödemeler nedeniyle kimsenin yolunun düşmesini istemediği yerlerin başında. Adliyeler ise kasvetli mimarisi ve gergin atmosferiyle tam bir depresyon sebebi.
  • Nüfus Müdürlükleri ve Göç İdareleri: Özellikle randevu bulma aşamasında saç baş yolduran bu merkezler, kalabalığı ve bitmek bilmeyen sıra kuyruklarıyla vatandaşın enerjisini saniyeler içinde sömürüyor.

Türk halkının adım bile atmak istemediği o yerler belli oldu! 1

DURAK DEĞİL 'HAYATTA KALMA MÜCADELESİ'

Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayanlar için her gün ayrı bir dram.

  • Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Uzunçayır Metrobüs Durakları: Sosyal medyada "Mahşer yerinin provası" olarak nitelendirilen bu aktarma merkezleri, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde tam bir insan seline sahne oluyor. Kişisel alanın sıfıra indiği, itiş kakışın eksik olmadığı bu duraklar, halkın gitmekten en çok nefret ettiği yerlerin başında geliyor.
  • TÜVTÜRK Muayene İstasyonları: Araç sahiplerinin ortak derdi! Günler öncesinden alınan randevular, saatlerce süren bekleyişler ve "Acaba bir kusur çıkacak mı?" stresiyle birleşen yüksek ücretler, burayı tam bir kabusa çeviriyor.

Türk halkının adım bile atmak istemediği o yerler belli oldu! 2

'ACİL' KAÇMA YERİ

  • Özellikle gece saatlerinde hastane acilleri: Sağlık şakaya gelmez ancak gece saatlerinde acil servise yolu düşenleri tam bir kaos bekliyor. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık, sedye sesleri ve ağlayan insanların yarattığı psikolojik yük, insanı iyileşmeden hastaneden kaçma noktasına getiriyor.
  • Dişçi koltuğu: Küçüklükten kalma o meşhur matkap sesi korkusu, Türk halkının en büyük kolektif travmalarından biri. O koltuğa oturmamak için ağrıyı haftalarca çekenlerin sayısı yok sayılamayacak kadar çok.

Türk halkının adım bile atmak istemediği o yerler belli oldu! 3

HEM PAHALI HEM KALABALIK: TUZAK TURİZMİ

Yerli turist artık kendi ülkesindeki popüler noktalara gitmekten imtina ediyor.

  • Kapalıçarşı ve Eminönü üçgeni: Yapılan küresel araştırmalarda "Dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik mekanları" listesine giren tarihi yarımada, yerli halk için tamamen cazibesini yitirdi. Fahiş fiyatlar, iğne atsan yere düşmeyen kalabalık ve esnafın sadece yabancı turiste odaklanması vatandaşı buralardan tamamen soğuttu.
  • Bodrum ve Çeşme Merkezleri: Yaz aylarında "lahmacun-ayran fiyatlarıyla" dudak uçuklatan bu lüks beldeler, yerli halkın gözünde tatil yerinden çok "cüzdan boşaltma merkezi" olarak görülüyor ve büyük tepki topluyor.

Türk halkının adım bile atmak istemediği o yerler belli oldu! 4

SOSYAL MEDYANIN DİLİNDEN DÜŞMEYEN O ŞEHİRLER:

Sosyal medya, forumlar ve X'te (Twitter) dönen yorumlarda, kültürel yapısı veya yerel esnafın tutumu nedeniyle vatandaşların seyahat etmekten en çok çekindiği şehirler de masaya yatırıldı. Esprili ve eleştirel yaklaşımlarla listenin zirvesine yerleşen iller; Yozgat, Konya, Trabzon ve Rize oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu şehirler için "Zorunda kalmadıkça gitmem" yorumlarında birleşti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı ortaya çıktı! Batarya kapasitesinde dikkat çeken ayrıntıFiyatı ortaya çıktı! Batarya kapasitesinde dikkat çeken ayrıntı
Apple yıllardır yaptığı şeyi değiştirebilir!Apple yıllardır yaptığı şeyi değiştirebilir!

Anahtar Kelimeler:
Bodrum akaryakıt istasyonu vergi dairesi Kapalıçarşı Eminönü hastane Adliye anket çeşme dişçi durak nüfus müdürlüğü türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.