ABD saldırdı hasar alan Türk gemisi oldu: Şarapnel parçası isabet etti! Dışişleri bakanlığı duyurdu...

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; ABD tarafından 17 Nisan akşamı Yemen'in Hutilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras Isa petrol terminaline düzenlenen saldırıda, bir Türk firmasının işletmecisi olduğu yakıt gemisine şarapnel parçaları isabet etti.

LİMANDAN AYRILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Gemide ciddi hasar oluşmazken; saldırının ardından limandan ayrılmak isteyen gemiye, limanı kontrol eden grup tarafından izin verilmedi. Durumun öğrenilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliği'nce gerekli girişimlere başlandı.

MÜRETTEBAT'IN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gemide bulunan 26 kişilik mürettebattan kaptan dahil 4'ünün Türk vatandaşı, diğer 22 personelin Hindistan vatandaşı olduğu, mürettebatın tamamının durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(DHA)