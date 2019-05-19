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Abdulkadir Parmak Trabzon sokaklarında davul çaldı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Beşiktaş karşısındaki aldıkları 2-1'lik galibiyetten sonra Trabzon sokaklarında davul çaldı.

Abdulkadir Parmak Trabzon sokaklarında davul çaldı

Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak'ın, Trabzon sokaklarında davul çaldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Karadeniz ekibinde forma giyen Albulkadir Parmak'ın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı video, taraftarların ilgisini çekti. Bordo-mavili futbolcunun, "Kalkın bakayım" başlığıyla paylaştığı videoda, sahurda sokaklarda gezerek davul çalması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Beşiktaş spor toto süper lig

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