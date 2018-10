Abdullah Avcı: Arda tamamen sahaya odaklandı

2 / 6 Zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada galip gelerek kazançlı çıktıkları konusunda sorulan soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, “Sonuçlar bazen bizimle bazen de rakiplerle ilgili avantajlı şekilde oluyor. 3 senedir şampiyonluğu sonuna kadar kovalıyoruz. Bu sene zamanı kaybetmeden erken yol alarak hareket etmek istiyoruz. Ligde her maç ve her rakip zor. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor puan kaybedebiliyor. Biz de kaybedebiliyoruz. Ligde bunlar yaşanacaktır. Her takımın amacı ve hedefi var” dedi.