Abdurrahim Albayrak'tan transfer, Badou Ndiaye ve Trezeguet açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımın hazırlıklarını sürdürdüğü İsviçre'nin Zürih kentinde basın mensuplarına yemek verdi. Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Albayrak, çok keyifli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizerek, "Buraya yemeğe gelirken sokakta bile hocalarla birlikte şakalar yaptık. Tüm İsviçreliler bize bakıyor. Öyle bir neşe içerisinde geçiyor. İdmanlar da inanılmaz güzel geçiyor. Son teknolojilerin, en güzellerini temin ettik hocanın isteği doğrultusunda. İnanılmaz bir efor sarfediyor futbolcular. Fizyoterapist arkadaşlarımız inanılmaz sistemler geliştirdiler. Her geçen gün üzerine koyan bir ekibimiz oldu. Üzerine koya koya gidiyoruz. İsviçre'den döndüğümüz zaman inanılmaz fit bir Galatasaray olacak. Geçen sezon hocanın idmanını yemeyen bir Galatasaray vardı. Ama bu sezon, sezon başında hocanın idmanını yiyen bir takım olacağız. Tahmin ediyorum futbolcularımız da Şampiyonlar Ligi'ni oynamayı özlemiştir" ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN VERDİĞİ LİMİT İÇERİSİNDE KALACAĞIZ, TALİMATLARIN DIŞINA ASLA ÇIKMAYACAĞIZ"

En az 2 transfer daha yapmayı planladıklarını belirten Albayrak, "Yabancı kontenjanında yer açma durumumuz olabilir. Her şeye hazırlıklıyız. A ve B planlarımız her zaman için hazır. Ona göre kendimizi hazırlıklı tutuyoruz. Kiralama yöntemi ile UEFA'nın verdiği limit içerisinde kalacağız, talimatların dışına asla çıkmayacağız. Transfer muhakkak yapacağız. En az 2 tane daha transfer yaparız diye düşünüyorum. Her an her şey olabilir. Sürprizler olabilir, hazırlıklı olmak gerek. Gitmek isteyen olursa, gidebilir. Hocanın böyle bir niyeti yok. Galatasaray'ı istemeyen birisi varsa, illa kal diyecek halimiz yok. Şu anda yabancı kontenjanımızda bir açığımız var. Onu doldurduktan sonra bir tane gider diye düşünüyorum" dedi. "MUHAKKAK BİR KALECİ ALACAĞIZ, TARIK'IN DOSTÇA AYRILACAĞINA İNANIYORUM"

Kaleci transferi ve Tarık Çamdal'ın durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdurrahim Albayrak, "Kaleci transferi gündemdedir, muhakkak bir kaleci transferi yapacağız. Bunun da yerli olmasını istiyoruz. Altyapıdan gelen arkadaşlarımızı da hocamız değerlendiriyor. Tarık ile konuştum. Pırıl pırıl bir insan, kendisi de çok üzülüyor. Ben de bakıyorum, o da kendisine kulüp bakıyor. Galatasaray'dan dostça ayrılacağına inanıyorum. Onun bir suçu yok. Zamanında yüksek paralara alınmış. Tarık da bunun altında ezilmiş. İnşallah yeni bir kulüp bulur, kendisine gelir ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder" diye konuştu.