Abdurrahim Albayrak'tan transfer, Badou Ndiaye ve Trezeguet açıklaması!

"UEFA'NIN VERDİĞİ LİMİT İÇERİSİNDE KALACAĞIZ, TALİMATLARIN DIŞINA ASLA ÇIKMAYACAĞIZ"

En az 2 transfer daha yapmayı planladıklarını belirten Albayrak, "Yabancı kontenjanında yer açma durumumuz olabilir. Her şeye hazırlıklıyız. A ve B planlarımız her zaman için hazır. Ona göre kendimizi hazırlıklı tutuyoruz. Kiralama yöntemi ile UEFA'nın verdiği limit içerisinde kalacağız, talimatların dışına asla çıkmayacağız. Transfer muhakkak yapacağız. En az 2 tane daha transfer yaparız diye düşünüyorum. Her an her şey olabilir. Sürprizler olabilir, hazırlıklı olmak gerek. Gitmek isteyen olursa, gidebilir. Hocanın böyle bir niyeti yok. Galatasaray'ı istemeyen birisi varsa, illa kal diyecek halimiz yok. Şu anda yabancı kontenjanımızda bir açığımız var. Onu doldurduktan sonra bir tane gider diye düşünüyorum" dedi.

"MUHAKKAK BİR KALECİ ALACAĞIZ, TARIK'IN DOSTÇA AYRILACAĞINA İNANIYORUM"

Kaleci transferi ve Tarık Çamdal'ın durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdurrahim Albayrak, "Kaleci transferi gündemdedir, muhakkak bir kaleci transferi yapacağız. Bunun da yerli olmasını istiyoruz. Altyapıdan gelen arkadaşlarımızı da hocamız değerlendiriyor. Tarık ile konuştum. Pırıl pırıl bir insan, kendisi de çok üzülüyor. Ben de bakıyorum, o da kendisine kulüp bakıyor. Galatasaray'dan dostça ayrılacağına inanıyorum. Onun bir suçu yok. Zamanında yüksek paralara alınmış. Tarık da bunun altında ezilmiş. İnşallah yeni bir kulüp bulur, kendisine gelir ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder" diye konuştu.