Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşayan kardeşlerden küçük olan 17 yaşındaki Stefania modellik yapıyordu.

İddialara göre sürekli olarak kardeşini kıskanan 22 yaşındaki abla Elizaveta, uyuşturucunun da etkisiyle sinir krizi geçirdi ve küçük kardeşini kardeşi 189 defa bıçakladı!

Bununla da yetinmeyen abla, kız kardeşinin gözlerini oydu.

Abla Elizaveta 2016'da meydana gelen cinayet nedeniyle hastanede psikolojik tedavi gördü.

Akıl sağlığının şu an normal olduğunun belirtilmesi üzerine abla Elizaveta'nın yargılanmasına başlandı.

Ancak abla suçlamaları reddediyor. Abla, kız kardeşinin 44 yaşındaki sevgilisi Alexey Fateev tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor.

Alexey Fateev de iddialar üzerine Rus televizyonuna açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

Fateev, olay günü alkol almak için evden çıktığını ve döndüğünde kan donduran manzara ile karşılaştığını belirtti.

Fataev, Elizaveta'nın kaçmasını engellemek ve polise teslim etmek için de kendi çabalarıyla tuttuğunu ifade etti.

Tüm kanıtlar ablayı gösterirken Elizaveta'nın suçlu bulunması durumunda en az 25 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

