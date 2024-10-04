'Ablam kocama göğüslerini attı' dedi baldızın savunması ortalığı karıştırdı! Esra Erol'daki evli kadının şaşırtan iddiaları...

1 haftadır kayıp olan Cennet Solak için ablası Neslihan Esra Erol'a katıldı. 4 yıldır evli olan Cennet, 24 eylül salı günü akşamı ortadan kayboldu. Haber alınamayan Cennet, günler sonra bir video yayınladı.

Yayınladığı videoda "Eşim bana ihanet etti onu asla affetmeyeceğim bu nedenle evli terk ediyorum. Tavuk soteye sarımsakları bütün bütün koymadım diye benimle kavga ettin. Neslihan seni affetmeyeceğim sen bana en büyük kazığı attın." diyen Cennet, ablası Neslihan'la ilgili şaşırtan bir iddia ortaya attı.

"ABLAM GÖĞÜSLERİNİ KOCAMA ATTI!"

Cennet'in ablası Neslihan'ın göğüslerinin fotoğrafını kocasına attığını iddia etmesinin ardından Neslihan, "Gögsümde bir kitle vardı. Eniştemin tanıdığı uzman vardı. Video istedi, videoları attığım için yanlış anlaşıldım." dedi.

Yayına bağlanan Cennet'in kocası da "Gögsünü attı, buradaki uzmana gösterdim. Sonra Neslihan hastaneye geldi. Cennet görünce kızdı. Sadece yaranın olduğu kısım vardı." sözleriyle Cennet'i yalanladı.

"KOCAM DEFALARCA ALDATTI!"

Günlerdir kayıp olan Cennet, Esra Erol stüdyosuna geldi. "Kocam defalarca ihanet etti. Kaçmadan 2 gün önce birileriyle iletişime geçti. Sözünde durmadı, yine aynısını yaptı. Ben hiçbirini istemiyorum. Hastalığını bahane ederek böyle bir şey yapamaz. Komple çekmiş. Doktor mu kendisi? Doktor önerebilirdi?" dedi. ablası ve kocasının sürekli telefonla konuştuğunu söyleyen Cennet, "Hamileydim, böyle şeyler yapmaya başlayınca dayanamadım. Sürekli aldatıyor." sözleriyle neden kaçtığını anlattı.

ENİŞTESİ ÇOCUKKEN İSTİSMAR ETMİŞ!

Cennet, ayrıca ablasının kocasıyla ilgili bir istismar iddiası da ortaya attı. Ablasına "Ben 11 yaşındayken senin kocan beni taciz etti siz niye beni korumadınız? Yanımda durmadınız? Bana nenem sahip çıktı. 13 yaşında yine taciz etti beni." dedi. Cennet, tacize rağmen boşanmayan ablası Neslihan'a isyan etti. Ablaları Rabia ve Neslihan ise Cennet'in Osman Köse isimli bir erkekle birlikte olduğunu iddia etti.