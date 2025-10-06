Ablasına uykusunda faciayı yaşattı! Hapse girmeden önce Facebook'tan dalga geçti

Amerika'da 22 yaşındaki Addison Brown, 1 Haziran’da kız kardeşi Breah Brown’un yatağını, o uyurken ateşe vermekle suçlanıyor. Yangından son anda kurtulan 24 yaşındaki Breah, alevleri fark edip kaçmayı başardı.

Olayın ardından yapılan aylardır süren soruşturma sonucunda Addison, 12 Eylül’de tutuklandı. Hakkında kundakçılık, aile içi şiddetle cinayete teşebbüs ve dört ayrı “kasıtlı tehlikeye atma” suçlamasıyla dava açıldı.

RESMEN DALGA GEÇTİ

Tutuklanmadan sadece günler önce, Addison sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Bir gönderisinde, “Hapishaneye gideceğime inanamıyorum ama neyse,” yazan Addison diğerinde ise, “Sayın yargıç, aslında o kadar da büyük bir yangın değildi. Cidden,” ifadelerini kullandı.

Addison ayrıca bir mugshot (tutuklu fotoğrafı) paylaşarak, “Bu ben olacağım. Paylaşılmak istemiyorum,” dedi. Suçlamaları da açıkça yazdı: “Sözde kız kardeşimin yatağını, o uyurken ateşe vermişim... Yarın hapse giriyorum.”

RUHSAL PROBLEMLER YAŞIYORMUŞ

Olay sonrası açıklama yapan abla Breah Brown ise, kardeşinin ruhsal problemler yaşadığını belirtti: “O iyi bir insan. Ne yaptığını ya da söylediğini bilmiyordu. Kalben çok seven, yardımsever biri. Soğukkanlı bir canavar değil.”

Breah, kardeşini affettiğini ve onun yanında olacağını söyledi.