Ablasının eski aşkı Leonardo DiCaprio ile yakınlaşmıştı! Lottie Moss yine tarzıyla olay oldu

25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun adı son olarak seneler önce aşk yaşadığı Kate Moss'un üvey kardeşiyle anıldı.
25 yaşındaki model Lottie Moss yakışıklı oyuncuyla mekanda samimi şekilde görüntülendiği haberleriyle gündemdeyken sosyal medya paylaşımıyla da dikkat çekti.
Seksi tarzıyla yine adından söz ettiren Moss göğüslerini zar zor kapattığı kıyafetiyle hayranlarını mest etti.
Lottie Moss son dönemde müstehcen pozlarını Onlyfans'ta paylaşarak gündeme geliyordu. Ailesinden tepki gören genç model geri adım atmayarak adından söz ettirmişti.