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Aç karnına yenildiğinde mucizeler yaratıyor! Her gün bir kaşık sarımsaklı bal yerseniz sonuca inanamayacaksınız

08.09.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antik zamanlarda bal ve sarımsak birbirinden ayrılmayan mucizevi bir karışım olarak kabul ediliyor. Sarımsağın doğal antibiyotik olduğu çoğu kişi tarafından kabul edilir. Ancak bu ikilinin karışımı kalp ve damar hastalıklarından korurken kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı oluyor.

Aç karnına yenildiğinde mucizeler yaratıyor! Her gün bir kaşık sarımsaklı bal yerseniz sonuca inanamayacaksınız

Sarımsak yemeğe verdiği lezzetin yanı sıra sağlığımız açısından oldukça faydalı bir besindir. Özellikle çiğ olarak tüketilen bir diş sarımsak, aç karnına yenildiğinde maksimum faydayı sağlar. Bazı yiyecek ne kadar sağlıklı olursa olsun aç karnına yenildiğinde mide rahatsızlıklarını tetikliyor. Bu nedenle güne sarımsaklı bal ile başlamak hem enerjinizi yükseltir hem de gün içinde tüketeceğiniz besinlere karşı midenizi hazırlar.

SARIMSAKLI BAL NASIL HAZIRLANIR?

Karışımı hazırlamak için 12 diş kıyılmış sarımsağı bir kavanoz bal ile birleştirin ve bir hafta boyunca karanlık bir yerde bırakın. En iyi sonucu almak için her gün ilk öğününüzden önce bir kaşık yiyin.

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