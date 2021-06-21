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Açelya Özcan'dan Kuruluş Osman itirafı

21.06.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinde rol alan Açelya Özcan, hayat verdiği Ayşe Hatun karakteri ve dizi hakkında Bozdağ Film Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açelya Özcan'dan Kuruluş Osman itirafı

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Ayşe Hatun karakteri ile izleyici karşısına çıkan Açelya Özcan, karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuruluş Osman'da Ayşe Hatun karakterine hayat veren Açelya Özcan diziyle ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman' kariyerimin dönüm noktası, başlangıç yeri, var olma savaşımız... Çok sancılı hem de çok doğurgan bir dönemi anlatıyoruz ve tarihteki karakterlerin bugünkü bedeni olmaya çalışıyoruz. Çok hassas bir iş yapıyoruz. Heyecanımız büyük. İçine dahil olduğum andan bugüne kadar benim için çok kıymetli bir proje. Tarihine meraklı ve hayranlık duyan bir insan olarak benim için burada olmak içinde çok özel duygular barındırıyor. Anlara, mekana, tarihe ait olmaya çalışıyoruz. Çok heyecan verici bir iş yapıyoruz ve bu heyecanı her bölüm hissediyoruz. İşin içinde olmamıza karşın hala aynı tutkuyla devam ediyoruz. Sahneyi biliyorum ama izlerken yine o ruh haline bürünebiliyorum" şeklinde açıkladı.

"O SAHNEDE İKİMİZ DE HAZIR OLA GEÇTİK"

Sette en çok etkisinde kaldığı sahneyi anlatırken "İlk zamanlar Bala Hatun zehirlendiği için obaya gönderiliyordu. Gündüz Bey de bana ahvalini sordu. Ben de 'zehirlenmiş, yarını göremeyebilir' dedim. Biz Gündüz ile konuşurken kapılar açıldı ve Şeyh Edebalı bize doğru yanaştı. Ben daha önce provalarda Şeyh Edebalı'yı oynayan Seda ağabeyi kostümü içinde görmüştüm ama o an bugün bile tasvir edemeyeceğim bir duygu yaşadım. Tüylerim diken diken oldu. Hatırlayanlar vardır belki, oynarken de o sahne kontrolsüz bir yere gitti. Seda ağabeyi gördüm, yüzüne bakamadım. O an, Seda ağabeyin girişinden öte bir duygu yarattı bende. Ambiyans olabilir, karakteri çok iyi çıkarması olabilir, bizim o an Emre Basalak ile olan doğru telepati noktası olabilir; ikimiz de hazır ola geçip o duyguya büründük. Gerçekten Şeyh Edebalı girdi gibi hissettik" dedi.

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youtube Kuruluş Osman dizisi
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