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Acemi eş anlamlısı nedir? Aceminin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

18.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dilin öğrenilmesi ve öğretilmesinde kelimeler önemli yer tutmaktadır. Bu kelimelerin anlam farklılığını ve birbiriyle olan ilişkilerini anlamada eş anlamlı kelimelerin yeri büyüktür. Sıklıkla kullandığımız bu kelimeler hemen hemen her dilde var olan sözcüklerdir. Aceminin eş anlamlısı nedir?

Acemi eş anlamlısı nedir? Aceminin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır? Acemi eş anlamlısı nedir?

Farklı şartlarda, değişik manalarda kullanılmak
amacıyla bir sözcük herhangi başka bir sözcüğün yerini mecazi olarak veya anlamın farklılaşması yoluyla karşılayabilir. Bu durum eş anlamlı kelimelerin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. Bir dilin kullanışlı olması ve aynı zamanda sanatsal söyleyiş açısından zenginliği için de eş anlamlı kelimeler oldukça önemlidir.

Bu tür kelimeler cümle içerisinde veya cümle dışında belli kelimelerin yerine geçerek o kelimenin sağladığı anlamı devam ettirebilir. Böyle bir durumda cümlenin manasında herhangi bir bozulma ya da değişim görülmez.

Acemi kelimesinin eş anlamı da bu kelimelerden biri olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Aceminin eş anlamlısı nedir?

Acemi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Acemi kelimesi kullanım açısından genişlik gösteren kelimelerden biridir.
Arapça kökenli olan acemi kelimesinin tanımı Türk Dil Kurumuna(TDK) göre 4 farklı şekilde şöyle yapılmıştır:

-Eli bir işe alışmamış olan, bir işi yapamayan kişi
-Toy olan, herhangi bir işte, meslekte henüz yeni olan kişi,
-Bir yere, bir şeye yabancılığı olan kişi
-Saraya yeni alınan cariye

Bu tanımlara göre acemi eş anlamlısı olarak birden fazla kelime karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; beceriksiz, toy, bilgisiz ve çaylak kelimeleridir.

Aceminin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Eş anlamlı kelimeler dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bunlardan biri olan acemi kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

Sürekli beceriksizin teki olduğumu söylüyordu.
Henüz toy olduğu bu işte zamanla ilerleyeceğini biliyordu.
Başlardaki bilgisizliği azalınca özgüveni yerine geldi.
Onu tanımayan biri bile çaylak olduğunu anlayabilirdi.


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